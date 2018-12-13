На данный момент мы не видим предпосылок для изменения ставки ЦБ. Какие аргументы за ее повышение? Первое, да и основное – это инфляционные и санкционные ожидания. Ожидания – вполне материализуемая финансовая категория. И если население и/или экспертное сообщество дает прогнозы о падении рубля к 70, а то и 80 за доллар США, а также опасается непредсказуемости санкций, то регулятор эти ожидания учитывает. В этом смысле повышение ключевой ставки – обоснованное решение для поддержания устойчивости курса рубля в борьбе за спокойствие граждан.

Дальше – вопрос массовости и обоснованности указанных ожиданий. Действительно, поверхностный просмотр прогнозов и комментариев в сети (уверен, ЦБ его проводит) показывает, что люди опасаются, скорее, 70-80 рублей за доллар, чем 55 или вовсе 50. В этом случает нужно давать рынку опору и чуть подталкивать ключевую ставку вверх.

Но на этом аргументы за повышение ставки, пожалуй, исчерпываются. Вернемся к общественному мнению. Если почитать ряд спец.форумов и голосований, то мы увидим, что все-таки более половины их участников настроены на сохранение ставки, только 40-45% — за ее повышение. Это уже значимая статистика для ЦБ.

Денежный рынок. Инфляция 3,8%, недельная ставка MosPrime – 7,8%. Это уже сильно не в пользу повышения «ключа». Международные резервы немного, но растут – 462 млрд.долл., не совсем пиковые значения, но очень высокие. Потребительский спрос, в частности, отражаемый низкой инфляцией – низок, более половины работодателей не намерены повышать сотрудникам зарплаты в предстоящем году. Все это, во-первых, за смягчение монетарной политики, дабы подтолкнуть экономику к росту, во-вторых, говорит о потенциальной стабильности валютного курса.

Так что пятничное решение Банка России по ключевой ставке представляется предсказуемым: ставка будет сохранена.

А вот на перспективу – скорее, ставка будет понижаться. Вспомним первую половину 2014 года. Инфляция на протяжении 3 лет держалась на уровне 6-7%, ключевая равнялась 5,5%. Сейчас инфляция вряд ли способна достичь даже 6%. Можно предположить, что и среднесрочный таргет по ключевой ставке окажется не выше 6%.