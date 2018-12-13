Европарламент 13 декабря принял резолюцию о прекращении строительства газопровода «Северный поток-2». И это при том, что разрешение на строительство уже давно выдали Германия, Финляндия и Швеция, а само строительство уже началось. Решение это, безусловно, политическое, но не способное, как и многие другие решения Европарламента, оказать какое-либо влияние на перспективы этого проекта. Напомним, что вчера палата представителей американского Конгресса, где большинство держат оппозиционные президенту Дональду Трампу демократы, приняла похожую резолюцию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже высказал мнение, что Европарламент принял эту резолюцию под давлением со стороны США.

А это предположение вполне реально. Ещё в октябре Дональд Трамп объявил, что его администрация не намерена вводить санкции против газопровода «Северный поток-2» и его участников, дабы не испортить окончательно и без того напряженные отношения с Германией и странами западной Европы. После этого функцию «давления» на Европу он передал своим подчиненным типа министра энергетики Рика Перри, а они, в свою очередь, в качестве «давилки» стали использовать совсем мелких чиновников, что способно убедить разве что Европарламент, реагирующий на новые для Евросоюза явления не всегда адекватно.

Между тем, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в ходе прошедшей в ноябре конференции по вопросам энергетического сотрудничества между Германией и Россией заявил, что Германия считает реализацию проекта «Северный поток-2» правильным и необходимым шагом. Альтмайер, правда, уточнил, что считает необходимым после ввода газопровода в эксплуатацию больше учитывать интересы Украины как транзитной страны. Но против этого не возражает и президент России Владимир Путин, который, тем не менее, считает, что использование «Газпромом» мощностей сильно устаревшей газотранспортной системы Украины должно быть экономически целесообразным.

С высокой вероятностью, дальнейшему строительству «Северного потока-2» уже ничто и никто не сможет помешать. Дания примет окончательное решение о выдаче разрешения на строительство газопровода оператору проекта Nord Stream 2 или об отказе до третьей декады декабря. Вероятнее всего, через Европарламент США пытаются надавить на Данию. Но даже в случае отказа газопровод пройдет альтернативным маршрутом, не сильно увеличивающим стоимость строительства. Как сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер о «Северном потоке-2»: «200 километров уже построили, и остальное достроим». И это представляется нам наиболее реалистичным вариантом развития событий.