Европейский центральный банк вчера сделал все, как обещал: ставку оставил на нулевом значении, программу стимулирования свернул, обещал реинвестировать средства на рынке – другими словами, «евровый» пылесос ЕЦБ включать пока не будет.

Раньше осени 2019 года ЕЦБ, по всей видимости, вопрос повышения процентной ставки не будет даже рассматривать. Относительно инфляции ожидания смешанные: негативная тенденция в ней может остаться, и вполне может быть, что индексу потребительских цен потребуется поддержка в виде дополнительного стимулирования.

В следующем году, по расчетам ЕЦБ, европейскую экономику ждет рост скромнее, чем предполагалось ранее – ВВП увеличится только на 1,7% в 2019 году. Относительно уходящего года рамки тоже сокращены, ВВП еврозоны может увеличиться только на 1,9% вместо ожидавшихся прежде 2%.

Никакого четкого сигнала глава регулятора Марио Драги рынку не дал – нет ни конкретики в планах по LTRO или аналогу американского Twist, ни параметров реинвестирования. Тот факт, что ЕЦБ не хочет лишать рынок ликвидности, позитивен, но на каких это будет условиях – большой вопрос.

Для пары евро/доллар краткосрочный коридор колебаний заключен в рамки 1,1320-1,1380, среднесрочный находится в границах 1,1280-1,1450.