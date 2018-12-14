По итогам торгов четверга рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам, чему способствовала динамика рынка энергоносителей. Так, к окончанию дня доллар отступил на 0,2%, закончив торги чуть выше 66,2 рубля, евро потеряло 0,4%, снизившись до 75,2 рубля. Росту российской валюты способствовал подъем нефти марки Brent, которая к концу сессии вплотную подошла к 62 долларам за баррель. Однако ожидание заседания ЦБ РФ по ставке оказало сдерживающее влияние и не позволило рублю показать более уверенную динамику. В результате, пара доллар/рубль сохранила позиции в рамках узкой консолидации 66,2 – 66,4 рубля.

Сегодня перед открытием российского валютного рынка сложился негативный внешний фон. Отступление более чем на доллар нефти марки Brent от уровней вчерашнего закрытия будет способствовать покупкам в основных мировых валютах. Это приведет к некоторому ослаблению рубля в начале дня, в результате чего доллар уже в первые минуты торгов может подняться в район 66,3 рубля. Но до оглашения решения ЦБ по ставке мы не ожидаем сильных движений на рынке. Также регулятор может обозначить дату возобновления покупок валюты на открытом рынке в пользу Минфина, что является важным фактором для рубля.

После окончания заседания регулятора динамика цен на нефть и спрос на риск вновь станут основными направляющими факторами для российской валюты, при этом реакция рынка на внешние раздражители будет более активной, что приведет к росту волатильности. В случае возобновления роста цен на нефть, к концу сессии российская валюта может полностью отыграть утренние потери и выйти на положительную территорию, а доллар отступит в район 66 рублей. Отметим, что в рамках следующей недели поддержку рублю будет оказывать подготовка экспортеров к налоговому периоду, что увеличит предложение валюты на рынке, а сдерживающим факторам станет ожидание решения ФРС по ставке.