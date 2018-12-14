Биржи США в четверг закрылись разнонаправленно, проведя весьма волатильную сессию после умеренного роста накануне.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,02%, закрывшись на отметке 2650,54 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,29%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,39%. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась, составив 2,91%.

На данном этапе инвесторы ищут повод для оптимизма, продолжая оценивать торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином, в которых под жестким прессингом со стороны Белого Дома наблюдается определенный прогресс.

Так, по словам китайского представителя министерства торговли, обе стороны находятся в тесном контакте, что подтверждает его американский коллега Уилбур Росс, который заявил в четверг, что Пекин дал хорошую дорожную карту для решения многих вопросов.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 2,33%, закрывшись на отметке $61,64.

Позитивным настроениям игроков способствовала информация о том, что Саудовская Аравия с января 2019 года может значительно снизить поставки нефти в США.

Так, по сообщению Bloomberg, общий объем экспорта королевства в январе снизится примерно до 7 миллионов баррелей в сутки по сравнению с примерно 8 миллионами баррелей в день в ноябре-декабре.

Сокращая экспорт на крупнейший нефтяной рынок, Эр-Рияд пытается ослабить наращивание запасов нефти в Штатах и надеется убедить игроков, что он строго придерживается взятых на себя обязательств в рамках соглашения по сокращению добычи ОПЕК+.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,34%, закрывшись на отметке 2378,5 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе остаются на отметках 2350 и 2325 пунктов, сопротивления расположены на 2390 и 2420 пунктов.

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 111500 п. Сопротивления расположены на отметках 114000 и 116000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,23, укрепившись на 0,22% по отношению к американскому доллару.

Сегодня Банк России озвучит свое решение по ключевой процентной ставке и свои планы по дальнейшей монетарной политике.

На мой взгляд, сейчас веских причин для повышения процентной ставки у российского регулятора нет. Однако определенная интрига остается, так как с одной стороны ЦБ РФ, повышая процентную ставку ориентируется на ставки ФРС США и пытается удержать спред между доходностью американских трежерис и российскими ОФЗ, сохраняя привлекательность последних. А с другой стороны слабые показатели отечественной экономики говорят в пользу необходимости ведения более мягкой монетарной политики. Исходя из этого в текущей ситуации сложно прогнозировать, какой из двух вариантов выберет ведомство Эльвиры Набиулиной, определив приоритетным. Тем не менее, на сегодняшнем заседании Банку России логичнее было бы оставить процентную ставку без изменения, сохранив ее на уровне 7,5%. Что же касается реакции рубля на итоговое решение регулятора, то каким бы оно ни было это может лишь вызвать краткосрочную волатильность в котировках российской валюты, которая до конца текущего года скорее всего останется в диапазоне 65 – 68 по отношению к американскому доллару.