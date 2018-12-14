Перед открытием российского рынка в пятницу формируется нейтральный внешний фон. Основные новости в ходе вчерашней торговой сессии поступали из Европы. ЕЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне, в чем мало кто сомневался. К повышению показателя регулятор перейдет в середине 2019 года. Пока же было подтверждено завершение программы количественного смягчения – выкупа облигаций и стимулирования экономики денежными вливаниями. Момент для этого подобран правильно, так как инфляция в последнее время оживилась и достигла целевых значений. Однако, как процесс повлияет на экономические процессы в ближайшем будущем, сейчас сказать сложно. Мы считаем, что пока ключевая ставка меньше 0.5%, отрицательного воздействия не будет.

Сегодня решение по ставке примет Банк России. Это будет последнее заседание в 2018 году, что добавляет интриги. Об итогах заседания судить довольно сложно, так как индикаторы денежного рынка не дают однозначных прогнозов. Однако, инфляция по итогам года, вероятнее всего, не превысит 4%, а курс рубля стабилизировался на фоне временного перерыва в санкционной риторике со стороны США, поэтому регулятор пойдет на повышение только в том случае, если захочет перестраховаться от курсовых колебаний на фоне приближающегося января, когда нужно будет возобновить покупку валюты в рамках бюджетного правила. Поэтому, на наш взгляд, вероятность сохранения ставки чуть больше, нежели ее повышения.

Ежемесячный доклад МЭА, опубликованный вчера, трейдерами был воспринят положительно. Ведомство отметило вклад соглашения ОПЕК+ в снижение волатильности сырьевых рынков, но сейчас не берется судить о его эффективности. Основной фокус внимания в 2019 будет направлен на сланцевую активность США. Согласно последним данным, темпы ее роста замедлились, но незначительно. Мы, по-прежнему, не исключаем снижение нефти Brent к 58.

Евросовет продлил антироссийские санкции по Крыму. Новость отчасти можно воспринимать как позитивную, так как дополнительных ограничений за инцидент в Керченском проливе не последовало. Индексы Европы и британский фунт останутся под давлением, так как голосование по Brexit в Лондоне перенесено на январь 2019.

На российском рынке в лидерах остается «Норникель». Акции компании сохраняют потенциал роста до 13500 на фоне ожиданий рекордных показателей по итогам года. Бумаги «Алросы» прибавили более 3% после сообщения главы компании о том, что компания направит на дивиденды за 2018 от 70 до 100% от FCF. Долгосрочно акции компании интересны для покупок.