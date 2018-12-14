В фокусе инвесторов сегодня слабая статистика из Китая. Розничные продажи в ноябре выросли на 8,1% (ожидания +8,8%) и показали самую слабую динамику с мая 2003г. Промышленное производство увеличилось на 5,4% (консенсус: +5,9%). Экономика КНР ощущает последствия «торговых войн», вероятно сохранит прогнозный темп роста ВВП в 6,5% в 2018г., но в 2019г. ситуация изменится в худшую сторону. Давление на экономику будет нарастать, о чем уже говорят официальные представители Китая. В этих условиях потребуются новые стимулы от центрального банка.

Вчерашнее заседание ЕЦБ прошло без сюрпризов — регулятор сохранил ключевую ставку без изменений и оставит ее неизменной как минимум до середины следующего года. Несмотря на опасения М. Драги темпами роста экономики ЕС и сохраняющуюся необходимость стимулирования, трехлетняя антикризисная программа в размере 2,6 трлн. евро. будет завершена в декабре 2018г. Регулятор снизил прогноз роста ВВП Еврозоны в 2018г. с 2% до 1,9%, в 2019г. с 1,8% до 1,7%, что в целом вписывается в наши ожидания по замедлению темпов роста мировой экономики в следующем году.

Позитивным фактором для рынков стало сближение позиций Италии и ЕС по вопросу бюджетного дефицита. В ситуации с Brexit ничего нового, условия сделки, одобренной в ноябре, пересматриваться не будут, Парламент Великобритании вернется к голосованию в январе.

Вчера на саммите ЕС были продлены санкции против России на ближайшие полгода, однако большинство стран-членов Евросоюза выступило против новых санкций в отношении России из-за ситуации с украинскими моряками в Керченском проливе и считают их контрпродуктивными.

Российский рынок пока не получает поддержки со стороны нефтяных котировок, но продуктивные переговоры США и Китая благоприятно сказываются на мировых рынках, снятие санкционного давления на РФ также позитивный фактор. Среди негатива — слабая статистика из Китая. Главным событием дня станет решение ЦБ по ключевой процентной ставке, которая может быть повышена на 0,25 б.п. Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на российский рынок и считаем, что индекс МосБиржи сможет перейти к росту к отметке 2390 пунктов.