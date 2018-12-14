Уменьшение покупок активов в США, ЕС и Японии продолжает снижать индекс S&P 500. В четверг он уменьшился на 0,02%, до 2650,54, при падении секторов услуг связи, промышленности, дискреционного потребления, финансов, сырья и материалов. Индекс Dow Jones в четверг вырос на +0,29%, к 24597,38, на повышении бумаг производителей медицинских материалов, ресторанов, страховщиков и фармацевтов. Это объяснялось данными по ИПЦ, представленными в среду.

Apple и Walt Disney тоже завершили день в плюсе, но рост Apple расходился с запретом Китая на продажу части моделей iPhone, а повышение Walt Disney вызывалось эйфорией по поводу зимних премьер.

Подорожание ТЭК обуславливалось прошедшим ростом цены на нефть. К утру пятницы цена марки Brent уже сползла с максимумов около $61,5 перед данными по буровым в Америке.

Отсутствие уверенности в повышении ставки ФРС сдерживало котировки золота около $1240. Доходность трежерис находилась чуть ниже 2,9% в преддверии возможной вынужденной приостановки работы федерального правительства США из-за нехватки финансирования.

С точки зрения поворота кривой, доходность отсечения на аукционе 30-летних трежерис уменьшилась до 3,17% против 3,42% на предыдущем. Наметился спрос на активы-убежища после прогноза Pimco на спад экономики.

Из отчётности надо отметить разочарование прогнозами по прибыли в сегменте разработки софта для креаторов. Компания Adobe Systems увеличила прибыль на +45% и продажи на +23%. Но прогноз на квартал с декабря по февраль 2019-го предполагал скорректированную EPS $1,60 с выручки $2,54 млрд, тогда как консенсус ставил на прибыль $1,88 на акцию при продажах в $2,52 млрд. Кроме того, в финансовом 2019 году Adobe ожидает скорректированную EPS в размере $7,75 при продажах $11,15 млрд, тогда как прогноз Refinitiv предполагал результат на уровне $7,98 на акцию при выручке в $10,8 млрд.

Многие лидеры позавчерашнего дня в четверг падали. Например, на возобновлении опасений за внешнюю торговлю снижались акции Tiffany. Вроде бы, что может быть устойчивее спроса на бриллианты, на золотые канцелярские скрепки за $1500 и на обычные в районе $165? Тем не менее, перспективы получения прибыли на этой продукции не очевидны, особенно с учётом инвестиций компании в повышение доступности онлайна для КНР.

В пятницу свежая статистика по розничным продажам, прогноз по общему показателю +0,1% в месяц. В течение недели отчитаются Accenture, Conagra, Carnival, Cintas, Darden Restaurants, FedEx, General Mills, CarMax, Micron Technology, Nike, Oracle, Paychex, Red Hat.

Падение S&P вызывается в основном уменьшением покупок активов. Специальные программы их приобретения завершились в еврозоне и уменьшились в Японии при сохранении прежней экспоненты частичного сворачивания баланса ФРС.