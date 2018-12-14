Оптимизм, вызванный снижением напряженности в американо-китайских торговых отношениях, вчера в значительной степени сошел на нет, что сопровождалось некоторым ослаблением аппетита к риску на глобальных рынках. К тому же в ходе состоявшейся вчера пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги выразил обеспокоенность по поводу перспектив европейской экономики. Хотя европейский регулятор подтвердил свое намерение завершить программу покупки активов в этом месяце, он одновременно признал, что экономическая статистика в последнее время была слабее ожиданий, а баланс рисков все больше смещается в негативную сторону. В связи с этим ЕЦБ понизил прогнозы экономического роста и инфляции в еврозоне (на 2018–2020 и 2019–2020 соответственно). Кроме того, ЕЦБ пообещал не поднимать процентные ставки как минимум до конца лета 2019 г. и продолжить реинвестировать средства от погашающихся облигаций на его балансе и после начала цикла повышения ставок. Рынки акций вчера показали разнонаправленную динамику: индекс MSCI EM прибавил 0,7%, в то время как S&P 500 и DAX закрылись практически без изменений. Индекс доллара DXY также закрылся на уровнях среды, в то время как евро ослаб на 0,1%. В валютах развивающихся рынков единого направления не было: валюты Латинской Америки подешевели на 0,5–1,1%, валюты стран Азии в основном закрылись ростом на 0,1–0,7%.

Российский рубль вчера оказался в числе лучших. Благодаря поддержке со стороны нефти (сорт Brent подорожал на 2,2%, до 62 долл./барр.) рубль укрепился к доллару на 0,3%, завершив сессию на отметке 66,23. Сегодня главным событием для рубля, как и для рынка ОФЗ (см. ниже), будет заседание Совета директоров Банка России, по итогам которого регулятор, как ожидается, помимо решения по ключевой ставке, объявит о планах в отношении возобновления покупок валюты на открытом рынке. В случае реализации нашего базового сценария реакция со стороны рубля, скорее всего, будет ограниченной.