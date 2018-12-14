Позиции EUR в паре с USD несколько ослабли по итогам вчерашнего заседания ЕЦБ. Пара торгуется у отметки 1.134 по сравнению с уровнем выше 1.14 в начале недели. ЕЦБ ожидаемо сообщил об окончании программы покупок активов в конце 2018 года, но пообещал продолжить реинвестировать средства, получаемые от бумаг, по которым наступает срок погашения, даже после первого повышения ставки.

Европейская экономика достаточно быстро замедляется в 2018 году, дополнительные риски исходят от ситуации в Италии и Франции. Тем не менее, ЕЦБ по-прежнему дает весьма оптимистичные прогнозы. В 2019 году ожидается рост экономики еврозоны на 1.7% (сентябрьский прогноз 1.8%). Если фактические данные по экономике продолжат оказываться хуже прогнозных, евро может оказаться под давлением. Внимание рынка постепенно смещается в сторону предстоящего на следующей неделе заседания ФРС, по итогам которого будет опубликована новая ожидаемая ФРС траектория ключевой ставки. Краткосрочно заметных факторов в пользу укрепления евро не наблюдается.

Рубль в течение недели находится в весьма узком торговом диапазоне 66.1-66.6 в паре с долларом. Ключевым событием для российской валюты сегодня является предстоящее заседание Банка России (пресс-релиз будет опубликован в 13:30, пресс-конференция главы ЦБ начнется в 15:00). Мы видим чуть большую вероятность решения в пользу повышения ставки на 25 бп до 7.75%. В отсутствие повышения ставки рубль может незначительно ослабеть, реагируя на решение о возобновлении покупок валюты с 2019 года.