МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 14 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (4кв2018) 13,4% 14,3% (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (4кв2018) 19 15 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (4кв2018) 19 19 (факт)
2:50 JPY Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (4кв2018) 22 24 (факт)
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (ноябрь) 5,7% 5,9% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (ноябрь) 5,9% 5,4% (факт)
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 4,9% 4,8% (факт)
7:30 JPY пония — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) 2,9% 2,9% (факт)
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 1,7% 1,7%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный Индекс потребительских цен (г/г) (ноябрь) 1,7% 1,7%
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 51,8 51,9
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь) 52,7 52,8
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь) 53,4 53,4
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 50,8 50,7
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь) 55,1 54,8
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 51,8 52
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь) 53,3 53,5
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) -0,1% -0,1%
предв. EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы

 

 

 

 
13:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (3кв2018) 1,9%

 

 
16:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь) 0,7% 0,2%
16:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) 0,8% 0,1%
17:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) 4,1%

 

 
17:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) 0,1% 0,3%
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) 55,3 55,1
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь) 54,7 54,7
18:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (октябрь) 0,3% 0,6%
21:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 877

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 1075

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 мск RUR ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)

 

 

 

 
13:30 мск RUR ЦБ — Пресс-релиз с решением СД по процентной ставке (декабрь) 7,5% 7,5%
15:00 мск RUR ЦБ — Пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД

 

 

 

 

 

 

 RUR Газпром нефть — ВОСА (реестр закрыт 19.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды 9м2018) 10 (9м2017) + 5 (фин) — див-д 2017 22,05 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.12.2018) — див-д 2018

 

 

 RUR Новошип /Новороссийское морское пароходство/ — ВОСА (реестр закрыт 19.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды 9м2018) 5,8 (9м2017) + 2,2 (фин) (ао, ап) — див-д 2017 3,9 (9м2018, ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.12.2018) — див-д 2018

 

 

 RUR Башнефть — ВОСА (реестр закрыт 28.10.2018, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 

 

 

 RUR НОВАТЭК — СД (основные параметры бизнес-плана на 2019)

 

 

 

 

 

 

 RUR Газпром нефть — СД (предв. итоги исполнения инвестпрограммы и бюджета в 2018, проекты инвестпрограммы и бюджета на 2019, прогноз на период до 2021)

 

 

 

 

 

 

 RUB РЖД — СД (решение о допэмиссии ао и ап)

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ЛСР — СД (финансовый отчет за 9м2018, финансовый план на 2019)

 

 

 

 

 

 

 RUB СОЛЛЕРС — СД (вопросы авторынка, бюджет на 2019, финансовый план и инвестпрограмма на 2019-2021)

 

 

 

 
15 декабря RUR Детский мир — ВОСА (реестр закрыт 20.11.2018, див-ды 9м2018) 2,97 (9м2017) + 3,88 (фин) — див-д 2017 4,39 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.12.2018) — див-д 2018