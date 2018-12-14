МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 14 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (4кв2018)
|13,4%
|14,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс активности крупных производителей Tankan (4кв2018)
|19
|15 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных производителей от Tankan (4кв2018)
|19
|19 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (4кв2018)
|22
|24 (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (ноябрь)
|5,7%
|5,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (ноябрь)
|5,9%
|5,4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|4,9%
|4,8% (факт)
|7:30
|JPY
|пония — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|2,9%
|2,9% (факт)
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|1,7%
|1,7%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный Индекс потребительских цен (г/г) (ноябрь)
|1,7%
|1,7%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|51,8
|51,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь)
|52,7
|52,8
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь)
|53,4
|53,4
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|50,8
|50,7
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь)
|55,1
|54,8
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|51,8
|52
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь)
|53,3
|53,5
|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|-0,1%
|-0,1%
|предв.
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|
|
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (3кв2018)
|1,9%
|
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|0,7%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|0,8%
|0,1%
|17:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г)
|4,1%
|
|17:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|0,1%
|0,3%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь)
|55,3
|55,1
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь)
|54,7
|54,7
|18:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (октябрь)
|0,3%
|0,6%
|21:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|877
|
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|1075
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30 мск
|RUR
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики (о ключевой процентной ставке)
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|13:30 мск
|RUR
|ЦБ — Пресс-релиз с решением СД по процентной ставке (декабрь)
|7,5%
|7,5%
|15:00 мск
|RUR
|ЦБ — Пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД
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|RUR
|Газпром нефть — ВОСА (реестр закрыт 19.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды 9м2018)
|10 (9м2017) + 5 (фин) — див-д 2017
|22,05 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.12.2018) — див-д 2018
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|RUR
|Новошип /Новороссийское морское пароходство/ — ВОСА (реестр закрыт 19.11.2018, в форме заочного голосования, див-ды 9м2018)
|5,8 (9м2017) + 2,2 (фин) (ао, ап) — див-д 2017
|3,9 (9м2018, ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.12.2018) — див-д 2018
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|RUR
|Башнефть — ВОСА (реестр закрыт 28.10.2018, досрочные перевыборы СД)
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|RUR
|НОВАТЭК — СД (основные параметры бизнес-плана на 2019)
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|RUR
|Газпром нефть — СД (предв. итоги исполнения инвестпрограммы и бюджета в 2018, проекты инвестпрограммы и бюджета на 2019, прогноз на период до 2021)
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|RUB
|РЖД — СД (решение о допэмиссии ао и ап)
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|RUB
|Группа ЛСР — СД (финансовый отчет за 9м2018, финансовый план на 2019)
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|RUB
|СОЛЛЕРС — СД (вопросы авторынка, бюджет на 2019, финансовый план и инвестпрограмма на 2019-2021)
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|15 декабря
|RUR
|Детский мир — ВОСА (реестр закрыт 20.11.2018, див-ды 9м2018)
|2,97 (9м2017) + 3,88 (фин) — див-д 2017
|4,39 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.12.2018) — див-д 2018