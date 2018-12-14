На сегодняшнем заседании ЦБ РФ нанес упреждающий удар по инфляции, повысив ключевую ставку до 7,75%. Решение вписывается в международный тренд. С 18 по 19 декабря 2018 года пройдет очередное заседание ФРС США. На нем будет также определена судьба ставки. С большой долей вероятности будет принято решении о её повышении с 2,25% до 2,5%.

Решение повысить ставку выглядит логичным на фоне ускорения инфляции до 5,0%-5,5%, а возможно и 6%. Повышение НДС и рост цен на бензин сыграют свою роль, так же как и сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания граждан.

Мы полагаем, что в 2019 году ключевая ставка будет повышена до 8% и лишь в конце будущего года ЦБ РФ вернется к смягчению денежно-кредитной политики.

Мы полагаем, что решение регулятора является позитивным для курса российского рубля, нейтральным для рынка акций и негативным для привилегированных акций «Сургутнефтегаза».



