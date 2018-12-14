К середине дня индекс МосБиржи снижался на 0,77% до 2360,10 п., а РТС корректировался на 1,08% до 1117,17 п. Общий негатив для рынков пришёл в утренние часы из Китая в виде статистики по промышленному производству, которое замедлило темпы роста до 5,4% в ноябре с 5,9% в октябре. Это самые низкие темпы прироста за 3 года. В сфере розничной торговли рост вовсе замедлился до минимальных значений с 2003 года. Таким образом, рынки испытали прилив пессимизма в виде опасений по поводу будущего спроса на сырьевые товары. В Европе предварительная статистика по деловой активности за декабрь также оказалась весьма слабой. Плюс к этому ЦБ РФ повысил ставку до 7,75%, что предполагает ухудшение условий кредитования уже в самой России. Впрочем, для банков рост ставок является позитивом, но также и негативом в виде снижения активности заёмщиков. Соответственно, отечественные банки, нефтяники и металлурги преимущественно торговались в минусе. Рост продолжают демонстрировать бумаги «Мегафона» в ожидании конкретики по оферте выкупа бумаг у миноритариев. Кроме того, в плюсе были акции «НОВАТЭКа», который недавно вывел проект «Ямал-СПГ» на полную мощность ранее запланированного срока. Активность на рынке можно назвать средней.

Рубль весьма сдержанно отреагировал на решения Центрального Банка РФ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4050 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,73%, недельная до 7,79%, а месячная до 8,06%. Наш основной прогноз допускал повышение ставки на 25 базисных пунктов, а вот рынок МБК был в этом почти уверен. Однако стоит начать с того, что ЦБ возобновит покупку валюты в рамках бюджетного правила с 15 января. Есть немаловажный нюанс: «Решение об отложенных в 2018 г. покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 г. и последующих лет». То есть регулятор сообщает рынку о достаточно взвешенном подходе к реализации ранее запланированных покупок. На рынке оценивают, что к 15 января объём отложенных операций составит почти $31 млрд. Основным поводом для повышения ставки стали инфляционные опасения: «Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределённость относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России». Кроме того, были немного скорректированы прогнозы по инфляции. На 2018 год она ожидается в диапазоне 3,9-4,2%, в 2019 году – на уровне 5-5,5%, а уже в 2020 году она должна будет вернуться к целевому уровню в 4%. Кстати, в своём итоговом заявлении регулятор не исключает возможность дальнейшего ужесточения, но делаться это будет на основании оценки инфляции, экономического развития и внешних условий. Основные ожидания по темпам экономического роста остались без изменений. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос изменения ставки, состоится 8 февраля. Таким образом, ЦБ РФ решил сыграть на опережение, обезопасив рубль от части давления, связанного с будущими покупками валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, ЦБ РФ заранее решил усилить давление на инфляцию.

Как мы указывали выше, кроме китайской статистики, европейская также оказалась весьма слабой. Особенно это заметно на примере Франции, пострадавшей в декабре от уличных протестов. Индекс деловой активности в сфере услуг упал в декабре до 49,6 п. по сравнению с 55,1 п. в ноябре, а в промышленности остался на уровне 49,7 п. В еврозоне индекс производственной активности упал до 51,4 п. с 51,8 п. в ноябре, а в сфере услуг упал до 51,4 п. с 53,4 п. в ноябре. Соответственно, сводный индикатор ослаб до 51,3 п. с 52,7 п. в предыдущем месяце. Это минимальное значение сводного индикатора с ноября 2014 года. Регистрации новых автомобилей в Евросоюзе снижаются три месяца подряд. В ноябре снижение составило 8% в годовом выражении. Наиболее сильное снижение продаж на 11% показал Volkswagen AG, а вот продажи концерна Daimler AG увеличились на 3,3%. На фоне столь удручающих данных доходности по ключевым бондам существенно снизились. По 10-летним казначейским обязательствам США доходность упала до 2,885%, а по 10-летним германским бондам – до 0,265%. Курс евро слабел до $1,129, хотя ещё накануне ЕЦБ объявил о завершении количественной программы и о возможном изменении ставки в I полугодии 2019 года. Впрочем, потери сырьевых валют были ещё больше.

Негативные данные из Китая и Европы оказали давление на котировки нефти. С другой стороны, Саудовская Аравия запланировала снижение добычи до 10,2 млн бар. уже в январе, а в МЭА прогнозируют, что рынок вернётся к дефициту уже в II квартале 2019 года. Впрочем, все эти прогнозы и ожидания слишком часто пересматриваются. Поэтому на текущий момент можем говорить о некоторой стабилизации нефти на достигнутых уровнях, но также и о сохранении рисков возобновления падения, если данные по ключевым экономическим регионам продолжат ухудшаться.

Фьючерсы на индексы США снижались от 0,85 до 1% перед стартом торгов. Облигационный фонд Pimco предупреждает инвесторов о глобальном синхронном замедлении. J.P. Morgan синхронно снизил ожидания по бумагам оборонных поставщиков. Негативная динамика также сохранится на отечественном рынке, поскольку глобальное замедление касается, прежде всего, спроса на сырьевые ресурсы. Рубль частично защитился повышением ставки ЦБ РФ, но падение сырьевых цен и будущие закупки валюты в рамках бюджетного правила создают риски ослабления в среднесрочной перспективе.