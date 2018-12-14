ЦБ повысил ключевую ставку на 25 б. п. до 7,75%, назвав эту меру превентивной

ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 25 б. п. до 7,75%, несмотря на очень сильное расхождение во мнениях среди экспертов: по данным агентства Bloomberg, 26 из 42 аналитиков ожидали, что ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне, тогда как 16, в том числе и мы, прогнозировали ее повышение до 7,75%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина упомянула о том, что совет директоров ЦБ проанализировал широкий перечень факторов за и против повышения ставки, однако решил действовать превентивно, учитывая высокую степень неопределенности. Тем не менее, мы скорее связываем повышение ставки с решением возобновить покупки валюты по бюджетному правилу – с 15 января ЦБ возвращается на валютный рынок.

Ключевая ставка вернулась к уровню конца 2017 г

Сегодняшнее решение ЦБ по ставке возвращает ее к уровню конца 2017 г., что подтверждает наше мнение о том, что потенциал понижения ставки был исчерпан уже в конце предыдущего года. В то же время мы считаем, что явных причин торопиться с повышением ставки в ближайшем будущем у регулятора пока нет. Слабый рост потребления (оборот розничной торговли вырос всего на 1,9% г/г в октябре 2018 г.), который идет рука об руку с замедлением роста зарплат в последние месяцы, будет сдерживать инфляционное давление. Стабилизация роста розничного кредитования на уровне 22% г/г в сентябре-октябре, а также восстановление роста розничных депозитов также указывают на то, что дальнейшее повышение ставки не выглядит необходимым. В то же время, как отметила г-жа Набиуллина, замедление перспектив глобального роста, в частности в связи с торговой войной, риски снижения цен на нефть, геополитические риски, неопределенность в связи с трансмиссионным эффектом и повышением НДС, а также нестабильные инфляционные ожидания оправдывают жесткий подход к монетарной политике и должны будут найти отражение в сдержанной риторике ЦБ.

15 января ЦБ выйдет на рынок с покупкой валюты

Как мы и ожидали, регулятор подтвердил свое решение возвратиться на рынок с покупкой валюты от имени Минфина с 15 января. В некотором смысле недавнее снижение цен на нефть примерно до 60$/барр. позволяет ЦБ вернуться на рынок без серьезных последствий для курса рубля. При текущих ценах на нефть регулятор будет покупать примерно $3-4 млрд в месяц, то есть в два раза меньше, чем в июне-августе этого года. В то же время, тот факт, что сама схема покупок не изменилась, то есть ЦБ будет обязан ежедневно покупать определенную сумму валюты, является негативной новостью. Мы считаем, что такой подход к выполнению бюджетного правила лишает ЦБ гибкости: такой подход не годится для сочетания высоких цен на нефть и высокого чистого оттока капитала из России ($16 млрд в ноябре и $59 млрд за 11М18); в случае неожиданных негативных изменений во внешней конъюнктуре не исключена необходимость новой волны ручной подстройки правила.

Наш базовый сценарий предполагает сохранение ставки на уровне 7,75% на следующем заседании ЦБ 8 февраля

Существует, как минимум, две причины ожидать, что ЦБ возьмет паузу в ближайшие месяцы. Во-первых, сегодняшнее решение по ставке названо превентивной мерой, указывающей на то, что ЦБ в целом учел назревающие инфляционные риски; это означает, что монетарные власти считают текущий уровень ставки адекватным для масштаба грядущего инфляционного шока. Во-вторых, глава ЦБ указала сегодня на то, что пик инфляционного давления придется на март-апрель будущего года, и, как ожидается, инфляция подскочит в эти месяцы примерно до 6% г/г на максимуме; это значит, что любые дополнительные изменения в монетарной политике маловероятны, пока ЦБ не увидит угрозы этому прогнозу. Таким образом, мы ожидаем, что ставка сохранится на уровне 7,75% на следующем заседании ЦБ 8 февраля.