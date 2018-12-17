Перед открытием российского рынка в начале новой недели формируется нейтральный внешний фон. Ключевым событием последних дней стало второе с начало года повышение ключевой ставки ЦБ РФ, которая теперь равна 7.75%, вернувшись к значениям годовой давности. Регулятор принял решение, опережая негативное влияние на инфляцию различных факторов, среди которых в первую очередь был отмечен рост НДС, акцизов и тарифов с января 2019. Банк России вернется к покупкам валюты на открытом рынке с середины следующего месяца в рамках бюджетного правила. При этом значительное влияние на рубль эти действия, по словам Набиуллиной, не окажут. Ведомство улучшило прогноз по оттоку капитала с $25 млрд. до $20 млрд. На наш взгляд, это связано с тем, что большая часть восприимчивых к риску инвесторов покинула российский рынок в 2018 году, а также со снижением нефтяных цен.

Инвесторы отреагировали на решение и сообщения ЦБ РФ продажей рубля, тем более что доллар укреплялся почти ко всем мировым валютам. Примечательно, что были повышены инфляционные ожидания как на 2018, так и на 2019 гг. В первом квартале следующего года рост потребительских цен в моменте может достигать 6%, что более негативно, чем ожидалось ранее. На этом фоне рубль способен продолжить ослабление в ближайшие дни.

Американские индексы в пятницу закрылись в минусе в от 2% до 2.5%, что связано со слабой макростатистикой и высокими политическими рисками в Европе, а это заставляет уходить из акций в более стабильные инструменты. По оценкам Bloomberg, госдолг при Трампе растет рекордными темпами и к окончанию его срока может увеличиться на $4.4 трлн. Сегодня ситуация частично выправится после серии положительных новостей относительно торгового спора США и Китая. Руководство КНР до 2 квартала 2019 года приостановит действие повышенных пошлин на американские автомобили и комплектующие. В свою очередь США официально переносит с 1 января на 2 марта повышение действующих сейчас пошлин с 10% до 25%.

Котировки нефти Brent вновь тестировали уровень 60 за баррель, несмотря на то, что темпы роста сланцевой добычи в США продолжают снижаться. Число буровых установок за неделю сократилось на 3 единицы до 873, но этого недостаточно, чтобы устранить страхи о дисбалансе спроса и предложения.

Сегодня ожидаем советы директоров «Газпрома» и «Детского мира». Менеджмент ритейлера утвердит бюджет на 2019 год, что заслуживает отдельного внимания в свете скорой продажи компании.