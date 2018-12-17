Рынок акций РФ и рубль в понедельник в начале дня мало изменятся на нейтральном внешнем фоне.

Рост большинства азиатских площадок и стабильность котировок нефти марки Brent способны обеспечить спокойный старт торгов.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает нейтрального открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,3%, в районе 2360-2370 пунктов.

"После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром", — отмечает он.

Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2345-2390 пунктов, по индексу РТС — 1110-1130 пунктов, отмечает Вадим Иосуб из "Альпари".

"Мы считаем, что новость о возобновлении ЦБ покупок валюты отыграна в пятницу, и сегодня курс рубля стабилизируется. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 66,1-67,4 рубля, для европейской валюты — 74,7-76,2 рубля", — полагает аналитик.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США в пятницу потеряли до 2,3% на фоне падения европейских и азиатских рынков после публикации статистики регионов.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,34-0,48%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на 0,14-0,95%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,07%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 60,27 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,02% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1311 доллара против 1,1308 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу снизился, отыгрывая сползание основных мировых фондовых рынков. Неуверенная динамика нефтяных котировок добавила давления на российский рынок акций в конце недели.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 0,54%, до 2365,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,14%, до 1116,50 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 53 копейки – до 66,76 рубля, евро — на 24 копейки, до 75,45 рубля, следует из данных Московской биржи.