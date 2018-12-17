Мировые рынки EM завершили неделю преимущественно в минусе из-за новых опасений по поводу замедления экономики Китая после публикации в пятницу слабой статистики по промышленному производству и розничной торговле. Устойчивость «перемирия» в торговой войне США-Китай также, судя по всему, вызывает вопросы. Российский рынок не показал какой-либо выдающейся динамики, в том числе и в пятницу – даже несмотря на то, что ЦБ РФ принял неожиданное для большинства аналитиков решение повысить ключевую ставку на 25 б.п. до 7.75% и сообщил, что будет и дальше рассматривать возможность повышения ставки. Отсутствие позитивной реакции, на наш взгляд, было вызвано тем, что повышение ставки, во-первых, сопровождалось заявлениями ЦБ о росте рисков превышения его собственных прогнозов по инфляции, а также росте внешней неопределенности. Во-вторых, ЦБ заявил о возобновлении покупок валюты с середины января, что, на наш взгляд, не является негативной новостью для рубля, но для рынка может являться фактором нервозности. В итоге, воспринимаемая степень защищенности российских активов от глобальных трендов не выросла, и портфельные потоки в РФ по-прежнему остаются волатильными.

Ключевые темы этой недели

На внешних рынках внимание будет к итогам заседания ФРС, которые будут объявлены в среду. Собственно повышение ставки на 25б.п. уже заложено в цены, но основной вопрос – перспективы дальнейшего ужесточения ДКП в 2019 г., учитывая недавнее смягчение риторики главы ФРС и слабую статистику по рынку труда. Кроме того, будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке и заказы на товары длительного пользования в США.

При этом даже более значимым для российского рынка может стать новостной поток из Китая, где в среду заседание комитета Политбюро ЦК Компартии (19-21 дек.) по приоритетам экономической политики на 2019 г. Там, скорее всего, будет указано на важность стимулирования экономики в условиях торговых разногласий между США и КНР.

Из прочих глобальных новостей можно отметить ситуацию вокруг бюджетного дефицита в Италии на 2019 г., которая остается на повестке и на текущей неделе: 19 декабря Еврокомиссия рассмотрит обновленный бюджет Италии на 2019 г. На прошлой неделе Италия согласилась сократить дефицит бюджета с 2.4% до 2.0%. Однако, в случае негативного сценария, ЕК может начать процедуру штрафных санкций.

В РФ все внимание на ключевую статистику за ноябрь – промышленное производство в понедельник и данные по потреблению в среду. Учитывая статистический эффект низкой базы, в ноябре мы можем увидеть рост промпроизводства на 3.5% г/г и рост розничной торговли на 2.0% г/г на фоне замедления роста зарплат и ускорения инфляции. В среду также выйдет недельная инфляция, которая по данным на 10 декабря ускорилась до 3.9% г/г против 3.8% в ноябре. По нашим оценкам, в декабре инфляция может ускорится до 0.8-0.9% м/м или 4.2-4.3% г/г, т.е. будет находиться вблизи верхней границы прогнозного диапазона ЦБ РФ в 3.9-4.2% в 2018 г., оправдывая недавнее решение повысить ставку.

В четверг В. Путин проведет ежегодную пресс-конференцию, на которой традиционно обсудит вопросы внутренней и внешней политики, что в свою очередь, может сказаться на настроениях на рынках.