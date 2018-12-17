Компания Metro Cash & Carry временно отменила ограничения на выдачу карт клиента в России. До 26 декабря 2018 г. карты будут выдаваться всем желающим.

Бизнес-модель Metro в России была ориентирована на юридических лиц, представителям которых ля совершения покупок в магазинах сети выдавались именные карты клиента. Хотя на практике карты Metro получили широкое распространение и среди обычных покупателей, такая схема работы в определенной степени ограничивала трафик и не позволяла существенно увеличить оборот в периоды сокращения бюджетов клиентов и снижения трафика в гипермаркетах.

Несмотря на почти полное отсутствие роста выручки в 2016–2017 гг. и двузначное сокращение сопоставимых продаж, по итогам прошлого года Metro стала шестым по величине ритейлером на российском рынке. Отмена ограничений на выдачу карт представляет собой попытку привлечь в магазины широкие массы обычных клиентов и поддержать трафик.

Мы полагаем, что данная инициатива усилит давление на сегмент гипермаркетов в целом и внесет дополнительную неопределенность в перспективу его показателей в предновогодний период.