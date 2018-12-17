На следующем заседании в феврале Банк России не станет менять ставку
В минувшую пятницу ЦБ повысил ключевую ставку на 25 б. п. до 7,75% (то есть до уровня конца 2017 г.) несмотря на сильное расхождение в ожиданиях профессионального сообщества. Согласно опросу агентства Bloomberg, 26 аналитиков из 42 прогнозировали сохранение ставки на прежнем уровне, тогда как 16 экспертов, в том числе и мы, ожидали ее повышения до 7,75%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина упомянула о том, что совет директоров ЦБ проанализировал широкий перечень факторов за и против повышения ставки, однако решил действовать превентивно, учитывая высокую степень неопределенности.
Тем не менее, мы скорее связываем повышение ставки с решением возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила – с 15 января 2019 г. ЦБ возвращается на валютный рынок. Согласно комментариям главы ЦБ, этой превентивной меры будет достаточно для масштаба грядущего инфляционного шока (инфляция может подскочить до 6% г/г в марте-апреле 2019), поэтому, мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 7,75% на следующем заседании ЦБ 8 февраля.
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