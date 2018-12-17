Фондовые индексы США завершили торги 14 декабря в минусе. S&P500 потерял 1,91% после публикации слабых экономических данных из Китая и Европы. Все 11 секторов закрылись снижением. Dow-30 вошел в коррекцию, лидерами которой стали акции Johnson & Johnson, упавшие на новостях о том, что компания знала о содержании асбеста в ее детской присыпке.

Доллар укрепился по отношению к большинству мировых валют, а евро в паре с ним ослаб до $1,1303.

Большинство фондовых площадок мира остается под давлением опасений относительно замедления мировой экономики. Шанхайский CSI 300 и гонконгский Hang Seng торгуются в небольшом минусе, хотя японский Nikkei прибавляет около на 0,5% из-за слабеющей иены. Европейские биржи на открытии теряли в пределах 0,5%.

Доходность по десятилетним казначейским облигациям США вновь снижается, что отражает спрос на безопасные активы. Нефть Brent торгуется в нуле и стоит чуть выше $60 за баррель. Аппетит к риску, несмотря на начало недели, остается слабым. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 снизится на 0,5%, до 2585 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не публикуется. Главным событием недели станет заседание ФРС, которое состоится 18 декабря. В преддверии этого инвесторы предпочитают с осторожностью подходить к формированию позиций.

Техническая картина свидетельствует о выходе S&P500 из канала с границами 2630–2815 пунктов. Прорыв вниз выглядит тревожно, так как расчет ценовых последствий этого предполагает уход индекса в диапазон 2450–2500 пунктов. Торги пятницы для S&P500 завершились ниже 100-недельной средней. Если он не сможет вернуться к отметке 2630, вероятность продолжения нисходящей коррекции увеличится. Стоит отметить сильный уровень поддержки в районе 2580, где индекс может задержаться или остановиться, как это было при предыдущих коррекциях текущего года.