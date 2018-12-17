На прошедшем заседании ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75% (на 25 б.п.), а также подтвердил возобновление покупок валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 г. Мы ожидали оба этих решения, а также и аргументацию, которую регулятор привел в ходе пресс-конференции и в пресс-релизе. Так, ЦБ по-прежнему обеспокоен внешними рисками, которые связаны с торговыми войнами, возможным снижением цен на нефть и, как мы понимаем, ужесточением санкций против России. Но также регулятор отмечает, что решение по ставке учитывает и возобновление валютных интервенций.

Наиболее интересным, на наш взгляд, является позиция ЦБ по монетарной политике на ближайший год. Регулятор хотя и призывает не считать текущее повышение ставки продолжением цикла ужесточения политики (т.к. обычно этот термин применим к ситуации, когда необходимо охладить перегретый спрос, чего сейчас не наблюдается), но тем не менее, допускает повышение ставки в будущем.

Мы полагаем, что регулятор готов как минимум еще к одному повышению ставки, и пересматриваем ее прогнозную траекторию на 2019-2020 гг. (см. график ниже). На наш взгляд, более вероятно, что следующее повышение произойдет в 1 кв. 2019 г. С одной стороны, это поможет смягчить падение рынка ОФЗ в моменте в случае введения санкций на госдолг, а с другой – немного сдержать отток капитала (особенно принимая во внимание давление на рубль в свете возобновления интервенций). При этом мы немного «отодвинули» возможное снижение ставки — на 1 кв. 2020 г.: в условиях сохранения неопределенности ЦБ вряд ли будет спешить со смягчением политики.

Мы по-прежнему считаем, что инфляционные риски переноса курса и повышения НДС умеренны и частично будут компенсироваться низкой потребительской активностью. В связи с этим мы оцениваем прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 г. (5,0-5,5%) как избыточно пессимистичный и сохраняем наш прогноз на уровне 4,5% на конец 2019 г.