Еще в первой половине пятницы казалось, что у рынка есть все шансы закрыть неделю в плюсе. Для этого надо было всего ничего — не упасть более чем на 1%. Но эти надежды улетучились вместе с плохими макроданными из Европы и Азии, а также вместе с вредной для здоровья асбестовой детской присыпкой от Johnson & Johnson (JNJ, —10,04%).

Открывшись с небольшим гэпом вниз, рынок где-то в течение часа колебался куда ему пойти — вверх или вниз? И после некоторых раздумий, а также под давлением камнем вниз летящих акций JNJ, участники рынка приняли все же решение начать распродажу и… она собственно и началась. В плюсе в итоге оказались считанные акции — в основном, конечно, защитные. А всем остальным пришлось не сладко. Больше всех пострадал, конечно же, сам «виновник торжества» — Johnson & Johnson, который потерял в пятницу 10% своей капитализации. И вполне возможно, что это еще не конец, и так легко он со своим асбестом в детской присыпке не отделается.

Кроме JNJ, здорово пострадали от медведей акции двух сланцевых нефтедобывающих компаний — Chesapeake Energy (CHK, —9,69%) и Southwestern Energy (SWN, —8,43%). Особенно страшно за первую, которая опять выходит на крутое пике, ведущее прямиком к банкротству. Напомним, что акции этой интереснейшей компании уже снижались пару лет назад на уровни ниже $2 и тогда вполне реально вставал вопрос о банкротстве компании.

Ожидания рынка 17 декабря

Инвесторы, кажется, начали паниковать. По крайней мере, так свидетельствуют последние опросы компании Bespoke Investment Group, которая регулярно отслеживает настроения участников рынка. По итогам прошедшей недели медвежьи настроения выросли сразу на 18% и достигли 48,9%. Это максимальный уровень панических настроений начиная с 11 апреля 2013 года.

Ну что ж, в соответствии с этими прогнозами, теперь и рынку надо формально оформить слом восходящего 10-летнего тренда. Неужели действительно заканчивается целая эпоха роста? Сложно сказать, но мы очень близки к этому. И вполне возможно, именно текущая неделя станет ключевой для определения — как жить дальше? И многое будет в руках ФРС, которая в среду должна будет принять решение об очередном повышении учетной ставки. Или же о ее неповышении…

Если же смотреть на день сегодняшний, то обстановка более-менее спокойная. Азиатские рынки отторговались в небольшом плюсе, а европейские — в умеренном таком же небольшом минусе. Каких-то супер важных животрепещущих новостей пока не наблюдается и на горизонте сегодняшнего дня пока не видно. Поэтому есть шансы все же сегодня «отсидеться в засаде» и более взвешенно оценить текущую обстановку.

По крайней мере торги фьючерсами на основные американские индексы демонстрируют именно такой настрой участников рынка — чуть-чуть в плюсе, но все же пока далеко не удаляясь от нулевых отметок. Вполне возможно, что относительно спокойные торги без сильных направленных движений мы увидим не только сегодня, но и вплоть до 22-00 мск среды, когда Комитет по открытым рынкам ФРС США опубликует свое решение о ставке. Сейчас многие надеются, что FOMC все же в нынешних явно не простых условиях не рискнет еще больше усугублять ситуация и решит повременить с повышением. Если это произойдет, то это, конечно, здорово поддержит рынок. Но в противном случае… Пеняйте сами на себя. Что называется, кто не спрятался — я не виноват. Поэтому еще раз желательно пересмотреть свои портфели и привести их боевое антикризисное состояние. Для этого есть еще целых два полных торговых дня.

А сегодня… Сегодня отбываем номер и наиболее интересное событие — это выход квартальной отчетности от Oracle (ORCL) по окончанию основной торговой сессии. Прогнозы по Oracle, скорее, негативные. Многие аналитики отмечают, что компания в последнее время явно отстает от своих конкурентов, и пока не видно особых изменений в этой непростой ситуации. Что ж, сегодня вечером посмотрим, насколько оправдаются ожидания аналитиков.

Общий же прогноз на день — в отсутствие значимых событий участники рынка сегодня попытаются сыграть немного вверх и отыграть часть потерь пятницы, да и всей предыдущей недели.