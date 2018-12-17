На этой неделе со вторника по среду ключевым событием будет последнее в этом году заседание ФРС США по ключевой ставке. Данное событие может стать единственной возможностью для рынка отыграть падение, если ФРС продолжит мягкую риторику, которая была впервые прозвучала в конце ноября. Текущая вероятность повышения ставки на 25 б.п. до 2,5% составляет 74%, и это уже учтено рынками в текущих ценах.

Оценка вероятности повышение ставки на заседании в марте 2019 сейчас составляет 25%. Но основные игроки на рынке продолжают ждать не менее трех увеличений ставки в 2019 г., следовательно, переоценка этого прогноза в сторону снижения приведет к заметному росту спроса на рисковые активы.

На этом фоне мы ждем роста развивающихся рынков, в особенности самых перепроданных рынков ЮВА, включая Китай и Южную Корею. Среди американских компаний наиболее перепроданными, на наш взгляд, являются Netflix, Nvidia, Michael Kors, Activision и нефтегазовые компании.

Среди других макроэкономических событий недели стоит отметить заседание по ставкам ЦБ Японии, Индонезии и Банка Англии в четверг, 20 декабря.

Важное корпоративное событие на этой неделе — это IPO мобильного подразделения Softabank с ожидаемой суммой размещения в 25 млрд долларов США.

Основной риск для нашего прогноза по росту рынков — это одобрение Конгрессом выделения новых бюджетных средств для строительства “стены Трампа”, затягивание которого может привести к технической приостановке деятельности правительства (government shutdown).