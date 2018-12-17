На минувшей неделе курс биткоина снижался на 8,5%, достигнув годового минимума $3121. По данным ресурса CoinMarketCap, общая капитализация криптовалютного рынка снижалась до $100,5 млрд, капитализация биткоина – до $44,8 млрд.

Очередное падение первой и ведущей на рынке цифровой монеты началось с понедельника (10 декабря). В среду (12 декабря) покупатели пытались развить коррекционное движение с отметки $3281. Эта попытка не увенчалась успехом. Те, кто открывал длинные позиции выше уровня $3333, закрывали их при падении цены ниже его. На фоне закрытия длинных позиций биткоин подешевел на $200. После трёхкратного обновления годового минимума давление на биткоин снизилось.

В воскресенье покупатели использовали «бычьи» сигналы на часовом периоде, подняв курс до $3260. Думаю, укреплению биткоина способствовало ралли в альткоинах: BSV, LTC, EOS, Dash, Neo, Miota, DGP. Монеты показали рост более 5%. Чтобы ситуация начала уверенно меняться в сторону покупателей, цене нужно закрепиться выше уровня $3300.

В понедельник, 17 декабря, на 16:43 мск биткоин торгуется на отметке $3510. Общая техническая картина указывает на готовность продавцов в ближайшие дни тестировать сильную зону поддержки $2800-3000. Если она не устоит, вы даже не заметите, как на исходе декабря 2018 года биткоин будет стоить $1800-2000. Во время его ослабления спрос со стороны покупателей растет. Это очень хорошо видно на графике, на котором объемы распределены в кластеры.