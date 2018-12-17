Глобальные рынки на минувшей неделе показали смешанную динамику. Торговые отношения между США и Китаем остаются в центре внимания инвесторов. Арестованную ранее финансового директора Huawei отпустили под залог, более того, Трамп заявил о том, что готов лично вмешаться в это дело и даже оказать давление на минюст, чтобы эта история благополучно разрешилась. Кроме того, решение о снижении пошлин на ввоз американских автомобилей в Китай все же принято, что стало важным позитивным фактором для рынков. В любом случае, тема дальнейших переговоров между странами будет во многом определять настроения на глобальном рынке.

В фокусе внимания инвесторов будет последнее в этом году заседание ФРС 18–19 декабря, по итогам которого ставки, с высокой вероятностью, будут повышены до 2,5%, что уже фактически в ценах. Для следующего года определяющей будет риторика регулятора – насколько агрессивно ФРС собирается повышать ставки. Судя по последним заявлениям Пауэлла, цикл повышения ставки близок к завершению, и сейчас рынок закладывает одно повышение в 2019 году. По факту все будет сильно зависеть от выходящей статистики, в случае ухудшения которой регулятор будет реагировать более мягким курсом. К тому же ФРС может оказывать влияние на ситуацию на рынке через управление ликвидностью и более медленное сворачивание программы количественного смягчения.

На минувшей неделе состоялось заседание ЕЦБ, которое снова прошло без сюрпризов. Программа выкупа активов будет завершена в конце этого года, однако средства от погашаемых бумаг будут реинвестироваться, т.е. источник ликвидности не будет резко перекрыт. Драги отметил рост рисков для экономики еврозоны, что, очевидно, будет сдерживать дальнейшие шаги по нормализации политики.

На минувшей неделе отложенное голосование по Brexit в палате общин привело к тому, что Терезе Мэй пришлось пройти голосование по вотуму недоверия. Она в итоге одержала победу, тем не менее на рынках сохраняется неопределенность. Со стороны ЕС пересмотров соглашения больше не будет, соответственно, Мэй придется либо провести это невыгодное соглашение через британский парламент, либо проводить повторный референдум, о чем уже некоторое время ходят разговоры. Ситуация остается весьма напряженной.

Российский рынок на прошлой неделе снижался. Состоялось последнее в этом году заседание ЦБ РФ, по итогам которого было принято решение повысить ключевую ставку до 7,75%, что в целом разошлось с ожиданиями инвесторов, большинство которых предполагало сохранение ставки неизменной. Регулятор объяснил этот шаг как упреждающую меру для контроля над растущими инфляционными ожиданиями. Кроме того, ЦБР вернется к покупкам валюты в интересах Минфина с 15 января 2019 года, а также будет постепенно выкупать выпавшие объемы. Рынки фактически не отреагировали на эти решения.

При этом относительно новых санкций со стороны США пока нет новостей, тем не менее геополитические риски сохраняются, скорее всего, какой-то пакет ограничений будет введен в первом квартале 2019 года.