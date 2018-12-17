На рынке нефти на этой неделе мы видели стабилизацию цен, Brent +0,5%, WTI +0,4%. Опасения инвесторов по поводу темпов роста мировой экономики в 2019 году растут, и это отчасти на этой неделе продемонстрировал индекс S&P 500, который снизился на 1,26%. Также замедление экономики Китая может в будущем повлиять на спрос на нефть. Количество буровых в США снизилось на 4 единицы. Международное энергетическое агентство ожидает, что благодаря сделке ОПЕК во второй половине 2019 года ожидается дефицит предложения, что пока не отражается в виде роста цен на черное золото. Также инвесторы понимают, что сократить добычу ОПЕК+ быстро не может. Например, России это осуществить будет намного сложнее из-за климатических условий и географической расположенности. Поэтому предложение на рынке может сократиться с задержкой. Рост добычи в США – также один из факторов риска возникновения переизбытка предложения: согласно последним данным Reuters, добыча составляет 11,6 млн баррелей в сутки.

Вернуть цены к росту могут вооруженные столкновения в нефтеносных районах Ближнего Востока, где до сих пор не напряженная обстановка.

Все же мы склонны предполагать, что на ближайшую перспективу цены на нефть будут находиться на текущих уровнях. Тем более текущий уровень кажется выигрышным для всех сторон.

В 2018 году цены на металлы так и не смогли нащупать опору для роста, и одной из главных причин, по нашему мнению, является торговая война между США и Китаем. На неделе выходили слабые данные по Китаю, индекс потребительских цен в годовом выражении вырос на 2,2% против 2,5% годом ранее. Объемы промышленного объема выросли на 5,4% против 5,9% годом ранее, что формирует тревожный сентимент инвесторов. Пострадали также металлы, на которые инвесторы делали особую ставку: например, кобальт, который используется в производстве аккумуляторов для электрокаров, потерял около половины своей стоимости с марта 2018 года. Некоторое оживление на рынке металлов может оказать достигнутая договоренность по торговому перемирию между Китаем и США.

Золото за неделю подешевело на 1%. Несмотря на рост индекс доллара, драгоценные металлы росли последние несколько месяцев. Мы связываем это с технической коррекцией после затяжного снижения с начала года. Также на рост спроса оказала влияние высокая волатильность на фондовом рынке США, инвесторы перекладываются в защитные активы. Помимо сигналов замедления экономики Китая поступают тревожные сигналы из еврозоны, где ЕЦБ пересмотрены прогнозы по росту экономики в сторону понижения. Регулятор завершает программу количественного смягчения, что в значительной степени стимулировало экономику. На предстоящем заседании ФРС если регулятор решит взять паузу в повышении ставки или заложит такие ожидания в будущее, то спрос на драгоценные металлы может вернуться.

ЦБ РФ повысил ставку на 0,25 п.п. Регулятор объяснил такое решение возвращением Минфина на валютный рынок. Еще одним фактором остаются геополитические риски и риски введения новых санкций. Рубль слабо отреагировал на решение, которое призвано помочь рублю избежать дальнейшего ослабления.



