Росстат отчитался об объеме промышленного производства в России за январь-ноябрь 2018 года, который вырос на 2,9% к аналогичному периоду 2017 года. За ноябрь 2018 года производство выросло к ноябрю 2017 года на 2,4%. А по отношению к октябрю текущего года в ноябре производство упало на 0,2%. Напомним, что за третий квартал рост промпроизводства в нашей стране составлял 3% в годовом выражении.

В данных Росстата за 11 месяцев 2018 года хорошо заметно, что с третьего квартала у промышленного производства сменился драйвер роста с обрабатывающей промышленности, которая выросла только на 2,9% на добывающую, чей рост составил 3,8% в годовом исчислении. По-прежнему слабо растут выработка электроэнергии и водоснабжение (соответственно, на 1,3% и 1,4% в годовом выражении). В добывающей отрасли сильные темпы роста показали газовая и угольная промышленность (соответственно, 7,1% и 5,3%). В машиностроении лидерство «захватило» производство электровозов и железнодорожных вагонов, эти отрасли растут двузначными цифрами год к году.

Неплохо выросло производство легковых автомобилей (на 16% в годовом выражении). Однако по итогам 11 месяцев можно было заметить спад, хотя небольшой, по ряду сегментов пищевой промышленности, в том числе куриного мяса, сливочного масла, растительного масла. По всей видимости, производители столкнулись с ситуацией, когда затраты производства растут (например, дорожают корма, дорожает сырье), но при этом из-за довольно слабого роста реальных доходов населения производители ограничены в возможностях повышения цен. Поэтому и производят столько, сколько могут реализовать.

Нужно также отметить, что в ноябре было меньше рабочих дней, чем в октябре, как из-за календарного фактора, так и из-за национального праздника, что напрямую сказалось на меньшем объеме выпуска продукции в ноябре по сравнению с октябрем. Замедление темпов роста промпроизводства в России может способствовать замедлению роста ВВП. Однако новость, по всей видимости, была ожидаема рынком, и на рубль существенного негативного влияния она не оказала. Рубль на данный момент укрепляется к доллару на 0,27%, а к евро – немного снижается, на 0,06%.