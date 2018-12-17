Рост опасений замедления мировой экономики и отсутствие прогресса в урегулировании торговых споров между США и Китаем, а также усиление геополитических рисков вокруг газопровода «Северный поток-2» обусловили негативную динамику развитых и развивающихся рынков на минувшей неделе.

Российский рынок акций снизился за неделю по индексу РТС на 3,6% в долларах, по индексу МосБиржи – на 2,7% в рублях. Национальная валюта завершила неделю на уровне 66,80, подешевев на 0,6% по отношению к доллару США.

По данным EPFR Global, по итогам недели, завершившейся 12 декабря, чистый приток капитала на развивающиеся рынки резко сократился. В группе БРИКСТ сильнее всех пострадала Россия – отток средств достиг 230 млн долл. по сравнению с потерей 4,6 млн долл. неделей ранее. При этом из активных фондов, ориентированных на Россию, инвесторы забрали около 157 млн долл., из пассивных фондов – около 28,6 млн долл.

Нефть сорта Brent скорректировалась за неделю на минус 2,3% на фоне укрепления доллара США, а также публикации слабой статистики из Китая (данные по розничным продажам и промышленному производству за ноябрь), что связано с продолжающимся торговым спором с США.

На фоне ослабления интереса к риску глобальные рынки завершили неделю умеренно негативно: S&P 500 снизился на 1,3%, европейский STOXX Europe 600 прибавил лишь 0,5%, а индекс развивающихся стран MSCI EM потерял 1,0%. На азиатских фондовых площадках японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite снизились на 1,4% и 0,5% соответственно.

Евросовет и Европарламент одобрили продление секторальных антироссийский санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине, еще на шесть месяцев (до конца июня 2019-го), из-за отсутствия прогресса по минским договоренностям.

В минувший четверг в ходе пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги, как и ожидалось, подтвердил, что программа покупки активов будет свернута к концу 2018 года. Прочие комментарии главы центробанка были достаточно мягкими: он сообщил, что «баланс рисков» для экономического роста в зоне евро «смещается в негативную сторону». Регулятор также понизил прогнозы роста ВВП и прогноз инфляции на 2019 год.

Мировые фондовые рынки продолжают коррекцию под влиянием слабой макростатистики из Китая и США, а также негативного политического фона. Ключевые события на этой неделе будут происходить в США, где Федрезерв должен объявить об изменении ключевой ставки, по ожиданиям рынка, в сторону увеличения.

Сырьевые рынки также корректировались в свете слабых данных об экспорте Китая.

Российский рынок показал негативную динамику в условиях падения котировок нефти и повышения ставки ЦБ России. Мы придерживаемся нейтрального взгляда на динамику фондового рынка на этой неделе.