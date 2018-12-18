Валютный рынок экономит силы перед финальным в этом году событием. Заседание Федеральной резервной системы США начинается уже сегодня, оно продлится два дня и завершится в среду вечером. Рынок начинает нервничать уже сейчас, а Дональд Трамп только подливает масла в огонь.

Американский президент в своем Twitter написал, что поднимать ставку на фоне сильного доллара и отсутствующей инфляции – это смешно. Трамп считает, что пока мир «взрывается», Париж «горит», а Китай испытывает проблемы, стоит воздержаться от ужесточения денежно-кредитной политики.

У Трампа, на самом деле, есть сторонники в этой мысли. На этой неделе в WSJ вышла статья двух громких финансовых имен — Стенли Дракенмиллера и Кевина Уорша, значимых людей для финансового рынка США, которые считают, что Федрезерв должен взять паузу. Они говорят, что раньше ужесточение американской денежно-кредитной политики компенсировалось мягкой фискальной политикой по всему миру, но теперь это не так. ФРС, по их мнению, пора переосмыслить свою стратегию и меньше времени уделять вербальному общению с рынком.

Пока ожидание завтрашнего повышения ставки составляет не менее 89%. Как было анонсировано, ставка должна подрасти на 25 базисных пунктов. Довольно резкая риторика Трампа звучит не в первый раз, глава ФРС Джером Пауэлл раньше ее комментировал, потом перестал. Даже если сейчас Федрезерв повысит ставку, за этим шагом последует продолжительная пауза.