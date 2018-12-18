По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись снижением, протестировав минимумы февральской коррекции.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,08%, закрывшись на отметке 2545,94 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 2,11%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 2,27%. Индекс Russell 2000, отражающий динамику 2 000 компаний второго эшелона, вышел на медвежью территорию. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 2 б.п. до 2,86%.

Ожидающееся в 2019 году замедление темпов роста мирового ВВП из-за торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином и продолжающаяся откачка ликвидности с рынков ведущими центробанками на данном этапе являются основными страхами инвесторов.

Помимо ожиданий заседания ФРС в среду, по итогам которого игроки рассчитывают получить заявление Джерома Пауэлла, указывающее на замедление темпов повышения процентных ставок, сегодня рынки будут следить за выступлением председателя КНР Си Цзиньпина, который в ходе партийного съезда выступит с докладом, в котором будут рассмотрены проблемы торговых отношений между Вашингтоном и Пекином.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 2,57%, закрывшись на отметке $58,70.

В текущей ситуации цены на "черное золото" продолжают следовать за динамикой американских бирж, оставаясь в рамках диапазона $58-$63 за баррель по эталонному сорту Brent.

Сегодня в 0:30 мск будут опубликованы данные по недельным запасам сырой нефти в США от Американского института нефти, которые рынки будут отыгрывать на старте торгов в среду.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,28%, закрывшись на отметке 2359,13 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе по-прежнему остаются на отметках 2350 и 2325 пунктов, сопротивления расположены на 2380 и 2405 пунктов.

В настоящий момент основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 110000 п., при проходе которой инструмент может потерять порядка 1500 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 112000 и 114000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,78 снизившись на 0,03% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 66,80 и 67,15. Поддержки находятся на 66,45 и 66,14.