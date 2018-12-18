Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня на внешнем негативе. Снижение нефтяных котировок и мировых фондовых индексов окажет давление на стоимость российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается снижение индекса Мосбиржи в начале дня на 0,4-0,6% — в районе 2345-2350 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2340 и 2330, значимыми сопротивлениями станут отметки 2370 и 2380, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Торги рублем во вторник на Московской бирже откроются неглубоким снижением, считает Анна Бодрова из компании "Альпари". "Отрицательная динамика в нефти и общее сдержанное отношение к риску будут играть против рубля. Вероятный диапазон движения в паре доллар/рубль на сегодня — 66,55-67,10, евро/рубль — 75,50-76,45", — оценила она.

Прогноз по курсу доллара на сегодня: 66,35 – 66,95 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 2,1-2,3% на фоне ожидания последнего в этом году заседания Федрезерва и падения цен на нефть.

Фьючерсы на американские индексы повышаются с утра на 0,1-0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижались на 0,7-1,8%, японский Nikkei 225 — на 1,8%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,7%.

Стоимость нефти повышается на 1,7% — до 58,59 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро колеблется на уровне 1,1344 доллара против 1,1346 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в понедельник снизился на фоне негативной конъюнктуры мировых фондовых рынков. Рост санкционных рисков обусловил во второй половине торгов снижение стоимости российских активов, отмечают эксперты.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 0,28% — до 2359,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,27%, до 1113,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника повысился на 2 копейки – до 66,78 рубля, евро — на 28 копеек, до 75,75 рубля, следует из данных Московской биржи.