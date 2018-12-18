С 15 декабря в Москве действуют новые тарифы на платную парковку автомобилей: самый дорогой тариф – 380 руб. в час – установлен на самых загруженных улицах в центре города; кроме того, в центре отменили бесплатную парковку в воскресные дни. По данным Аналитического центра при правительстве Москвы и Департамента Транспорта, в прошлом году по Москве средняя поездка на такси стоила 450 руб., а средняя продолжительность поездки составляла 21 минуту. Таким образом, один час парковки всего на 18% дешевле стоимости средней поездки на такси (хотя мы считаем, что продолжительность парковки обычно превышает один час) и на 80% дороже поездки на автомобиле, взятом по каршерингу в оба конца продолжительностью 42 минуты (стоимость у Yandex.Drive начинается с 5 руб. за минуту поездки). Учитывая это, мы полагаем, что использование такси и каршеринга при поездках в центр города станут более экономически выгодными.

Хотя Яндекс не раскрывает свою долю выручки по Москве в общей выручке Яндекс.Такси и Яндекс.Драйв, мы считаем, что Москва является ключевым рынком для этих сегментов, в которых, на наш взгляд, компании принадлежит лидерство на рынке. Таким образом, мы считаем новость позитивной для Яндекса (YNDX US: ПО РЫНКУ; РЦ $39,5/акцию), хотя ее эффект на рентабельность Яндекса составит менее 0,5% совокупной EBITDA, что несущественно. Тем не менее, мы считаем, что в долгосрочной перспективе рост стоимости парковки может распространиться на другие крупные российские города, что позитивно для Яндекса.