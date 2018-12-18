В ноябре промпроизводство сократилось на 0,4% месяц к месяцу с поправкой на сезонность и календарный фактор. В годовом выражении в прошлом месяце на темпы роста промпроизводства негативно повлияло сокращение выпуска в ряде ключевых сегментов обрабатывающей промышленности. Мы полагаем, что падение производства основных продуктов питания (включая мясо и субпродукты, животное и растительное масло, крупы, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия) связано со снижением производства в сельском хозяйстве, что заметно толкает вверх цены на эти продовольственные товары.

Падение производства продукции легкой промышленности (прежде всего, одежды и обуви) может быть следствием значительного сокращения спроса со стороны населения в результате аномально теплой погоды этой осенью. Несмотря на определенные признаки улучшения динамики производства стройматериалов, продолжающееся падение выпуска черных металлов и изделий из них говорит о довольно вялой инвестиционной активности частного бизнеса.

При этом мы полагаем, что, несмотря на снижение производства в ключевых сегментах, относительная слабость российской валюты оказывает заметную поддержку пищевой промышленности. Кроме того, слабый рубль способствует сохранению умеренных темпов роста в химической промышленности и в производстве машин и оборудования.

Таким образом, по итогам текущего года промышленное производство вырастет на 2,8%. Однако в следующем году мы ожидаем снижения его темпов роста до 1,1%. Основными факторами замедления будут торможение экономики стран ЕС и Китая, а также снижение реальных доходов населения (из-за сокращения доходов от экспорта и значительного усиления инфляционного давления). Кроме того, сдерживающее влияние на темпы роста промышленности окажут растянутые во времени последствия ужесточения политики ЦБ РФ.