Доходность UST10 вчера упала на фоне негативных настроений на рынках. В отсутствие новостей о прогрессе в переговорах США и Китая на рынки вернулась депрессия. Президент Соединенных Штатов вчера в очередной раз подверг критике ФРС, которая, по его словам, рассматривает возможность повышения ставки в условиях низкой инфляции и сильного доллара. Негативно отразился на настроениях и опубликованный индекс производственной активности Empire State, упавший неожиданно сильно, с 23,3 до 10 пунктов, хотя рынок ждал снижения только до 20, и в результате оказавшийся на минимальном за полтора года уровне. Все вместе эти события спровоцировали обвал на рынках акций – индекс S&P 500 рухнул до 14-месячного минимума. Как следствие, вырос спрос на защитные активы, что способствовало падению доходности UST10 на 3 б.п. до 2,86% по итогам дня. Курс евро к доллару вчера умеренно подрос – на 0,4% до 1,135. Оцениваемая рынком вероятность повышения ставки резко упала, с 72% до 63%, тогда как консенсус-прогноз предусматривает повышение при практически полном единодушии участников опроса. Нам тоже кажется, что ФРС все же примет решение поднять ставку, а напряженность на рынке способна повлиять скорее на риторику и дальнейшие планы регулятора (на количество повышений ставки в будущем). Нефть вчера значительно подешевела как на фоне общего негативного настроя, так и из-за реакции на сообщение компании Genscape, которая считает, что запасы нефти в Кушинге на прошлой неделе выросли на 630 тыс. барр. В результате нефтяные котировки упали на 2,5% и вернулась на локальный минимум – 58,5 долл./барр. Сегодня в США будут опубликованы данные по строительству новых домов.

Российские суверенные еврооблигации вновь отставали от бумаг других ЕМ и показали нейтральную динамику. Суверенные евробонды РФ начали неделю с очень сдержанной динамики, котировки менялись крайне слабо в течение всего дня. Утром такая ситуация обуславливалось в целом нейтральным внешним фоном. Вечером же доходность UST10 начала падать, и, хотя такое движение было вызвано скорее повышением спроса на защитные активы, это несколько поддержало котировки евробондов других ЕМ. Российские же бумаги оставили данный фактор, как, впрочем, и падение цен на нефть вечером, без внимания. В результате российские бумаги завершили день без ценовых изменений, и только некоторые выпуски незначительно подросли в цене – на 0,1 п.п., что опять же меньше, чем евробонды других стран ЕМ. Доходность выпусков RUSSIA’47 и RUSSIA’27 сейчас находится на уровне 5,7% и 5% соответственно. Пятилетний CDS-спред России вчера при этом не изменился и остался на локальном минимуме 146 б.п.

Длинные евробонды Газпрома по-прежнему были в лидерах рынка. В корпоративном сегменте большинство бумаг все же незначительно подросли в цене – в среднем на 0,1 п.п., а некоторые выпуски смогли показать существенный прирост. Так, в лидерах рынка в очередной раз оказались длинные евробонды Газпрома – плюс 0,4–0,5 п.п. от номинала, среднесрочные бумаги в нефтегазовом секторе подорожали незначительно – на 0,1 п.п. Евробонды госбанков также торговались сдержанно, бумаги ВЭБа и «вечный» суборд ВТБ прибавили в цене не более 0,1 п.п., однако заметно подрос в цене суборд VTB’22 (YTM 7,2%) – плюс 0,4 п.п. В металлургическом секторе котировки еврооблигаций были стабильны, отдельно стоит отметить лишь выпуск Петропавловска POGLN’22 (YTM 16,2%) – он подорожал на 0,6 п.п. В телекоммуникационном и транспортном секторах цены вчера поднялись в среднем на 0,1–0,2 п.п. Сегодня внешний фон негативный: доходность UST10 продолжает снижаться на фоне бегства инвесторов в качественные активы, цены на нефть падают, однако вполне возможно, что участники рынка займут выжидательную позицию в преддверии заседания ФРС. Азиатские рынки сегодня в минусе, фьючерсы на американские индексы торгуются нейтрально после значительного падения вчера вечером.