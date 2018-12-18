Нефть марки Brent продолжает снижаться, несмотря на договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи. Стоимость нефти с поставкой в феврале падала сегодня почти на 4% к закрытию предыдущих торгов, до $57,27 за баррель – минимального уровня с октября 2017 года. Напомним, совсем недавно ОПЕК и не входящие в картель государства смогли договориться о новом сокращении добычи с января 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года. Однако, рынок не уверен, что нефтяные экспортеры реально пойдут на сокращение добычи.

Страны ОПЕК много раз подтверждали поговорку, что обещать – не значит жениться. Если вдруг ФРС даст рынку новый ориентир, что цикл повышения процентных ставок еще не закончен, падение цен на нефть может ускориться. Но даже без этого «пузырь» на рынке акций США несет очень серьезные риски. Если он лопнет до нашего таргета по S&P в 1800-2000 пунктов, Brent может легко улететь на $30-35 за баррель.

Последствия для российского бюджета и рубля будут драматическими, но не фатальными. Если Банк России не будет вмешиваться в торги на фоне опять подешевевшей нефти, то котировки доллара достигнут минимум 80 рублей, а евро с легкостью пробьет уровень 90 рублей. Россия в значительно меньшей степени зависит от импорта, чем десять или даже пять лет назад. При этом международные резервы составляют около $460 млрд.