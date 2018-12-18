Очередной день панических распродаж случился накануне на американском фондовом рынке, причём флагманский биржевой индекс SP500 закрылся на минимальных отметках с октября 2017 года. Все биржи Европы и США вчера упали ещё на 2%, закрывшись на минимальных значениях года. Судя по паническим распродажам со стороны домохозяйств, вчерашний день очень похож на капитуляцию, тем более, биржевые индексы достигли очень важных уровней поддержки, пробой которых может привезти уже к настоящей панике.

Теперь уж точно дальнейшая судьба фондовых рынков зависит только от решения ФРС, которое станет известно в среду вечером. Несмотря на высокую уверенность в повышении ставки, американский регулятор всё же может преподнести инвесторам позитивный сюрприз и взять паузу в текущем цикле повышения. Такое решение сейчас было бы разумным, ведь инфляционные ожидания в США последние два месяца пошли на спад, и уже текущая номинальная ставка выше текущей инфляции. Кроме этого, одной из задач, которую перед собой ставил ФЕД, было снятие перегретости фондовых рынков, и тут он уже с лихвой всё привёл к реальности. Дальше можно перестараться. Иными словами, сейчас нет ни одной объективной причины для дальнейшего удорожания денег.

Сводный индекс азиатского региона во вторник потерял почти 1%, а вот европейские рынки, которые открывались с потерями до 1%, постепенно выходят в плюс. Да, стоимость многих акций по всему миру выглядит сейчас крайне привлекательно, но пока в мировой финансовой системе продолжается процесс сжатия ликвидности, шансов на хороший рост на фондовых рынках практически нет. В лучшем случае, если ФРС не станет повышать ставку, мы можем увидеть лишь временный, но довольно бурный технический отскок по всем рынкам акций в мире, но в январе и феврале ещё более острые проблемы с ликвидностью вернут на рынки пессимизм.

Российский фондовый рынок во вторник выглядит немного хуже остальных, что не удивительно, ведь котировки нефти обновили минимумы текущего года. Также российские инвесторы боятся растущих геополитических рисков и новых санкций.

Рублёвый индекс Московской биржи теряет ещё 1.2%, отступая до 2330 пунктов, при этом валютный РТС снижается на 1.4%, тестируя на прочность рубеж 1100 пунктов. В аутсайдерах сегодня нефтегазовый сектор. Так, акции Лукойла теряют 3.7%, Газпром падает на 2%, Роснефть снижается на 1.6%. Металлурги тоже худеют на 1-2%, и только российские ретейлеры демонстрируют небольшой рост. Бумаги Сбербанка торгуются нейтрально, чуть выше 180 рублей, ВТБ теряет 1% отступая к минимальным уровням за год.

СЫРЬЕ И ВАЛЮТЫ

Цены на нефть опять находятся под давлением, обновляя минимумы года. Котировки нефти марки Brent теряют почти 1.2%, откатываясь до 58$ за баррель, WTI опустилась ниже 49$ за баррель. Индекс промышленных металлов снижается на 0.7%, драгоценные металлы растут на 0.2%. Тройская унция золота торгуется вблизи отметки 1450$.

Российская валюта в паре с долларом уже пятую неделю подряд держится в узком диапазоне 66-67 рублей за американца, и пока нет существенных предпосылок для сильного движения в ту или иную сторону. Сегодня рубль теряет 0.3%, приближаясь к верхней границе диапазона. Если вдруг реализуются новые геополитические риски для РФ, российская валюта в паре с долларом может подобраться к рубежу 70. На глобальном валютном рынке снижение продолжает испытывать американский доллар, будто инсайдеры уже уверены в паузе от ФРС. Индекс доллара (DXY) снижается ещё на 0.4%, до 96.2 пункта. Ключевая валютная пара евро/доллар растёт на 0.4%, подбираясь к отметке 1.14. Если в среду ФРС США не станет повышать ставку, мы увидим падение доллара ко всем валютам ещё на 2-3%.

ПРОГНОЗ

Важных новостей сегодня нет, всё точки на "i" будут расставлены завтра вечером. Техническая картина по российским индексам стала меняться в худшую сторону, но говорить об окончательном развороте пока рано. Если вдруг рублёвый индекс опустится ниже 2300 пунктов, лучше частично или полностью выходить из российских акций.