К середине торгов индекс МосБиржи снижался на 1,26%, до 2329,52 п., а РТС падал на 1,55%, до 1096,18 п. Внешний фон остаётся негативным. Нефть обновляет минимальные значения за 14 месяцев, риски новых ограничений со стороны США растут. Основные потери отечественного рынка связаны с нефтегазовым сектором, который явно не выигрывает от низкой цены на нефть и относительно стабильного рубля. Бумаги «Аэрофлота», напротив, дорожали на 2,6%, так как дешёвая нефть означает снижение расходов на топливо. Стоит также отметить резкий рост активности. К середине сессии на основной секции Московской биржи объём торгов превысил 22 млрд рублей, что характерно для моментов разворота рынка.

Рубль слабел вслед за нефтью, хотя коллеги по сырьевому цеху укрепляли свои позиции против доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3895 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,92%, недельная выросла до 8,03%, а месячная повысилась до 8,29%. В целом можно говорить о росте спроса на рублёвые ресурсы в связи с налоговым периодом. С другой стороны, на отечественную валюту давят вновь обострившиеся риски новых ограничений как по вопросу вмешательства в американские выборы, так и по иным раздражающим Вашингтон моментам. Соответственно, вероятность укрепления рубля на текущий момент остаётся весьма незначительной.

Основные потери в Европе также были связаны с энергетическим сектором. Фунт и евро усиливали свои позиции в ожидании того, что ФРС смягчит планы повышения ставки на 2019 год. Впрочем, от ЕЦБ также может потребоваться смягчение риторики, как минимум. Германский индекс деловых ожиданий упал до 97,3 п. в декабре при ожиданиях снижения до 98,3 п. Оценка текущей ситуации ухудшилась до 104,7 п. с 105,5 п. Индекс делового климата упал до 101,0 п. с 102,0 п. Ситуация на рынке бондов также говорит о том, что аппетиты к риску находятся на очень низком уровне. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 2,83%, по аналогичным германским бондам до 0,241%.

Нефтяные «быки» теряют терпение. Договорённости OPEC+ начнут выполняться лишь в январе, а пока рынок насыщается избыточным предложением. Reuters пишет о том, что в РФ производство нефти достигло 11,42 млн бар. в декабре. Схожая ситуация в Саудовской Аравии и США. В целом эти три страны нарастили производство с начала года почти на 3,5 млн бар. (более 3% мирового потребления). Вкупе с замедлением мировой экономики избыточное предложение создаёт риски дальнейшего падения котировок. Соответственно, коррекция на этом может не закончиться и продолжиться до зоны $50-53.

Фьючерсы на американские индексы указывали на возможность старта торгов в плюсе от 0,4% в Dow Jones до 0,55% в NASDAQ. После очередного разгрома накануне у инвесторов появляются надежды на то, что ФРС смягчит свой подход к будущим повышениям ставки, что будет рассматриваться в качестве позитива для рискованных активов. С другой стороны, графики основных индексов указывают на сильную перепроданность. Среди активных бумаг могут оказаться акции Oracle Corp., которая накануне отчиталась лучше ожиданий. Johnson and Johnson объявляет о программе обратного выкупа, что, вероятно, является попыткой компенсировать репутационные потери из-за скандала с обнаружением асбеста в продукции для детей. К сожалению, возможный отскок на американском рынке мало поможет отечественным активам. Риски дальнейшего падения котировок нефти вместе с ростом рисков новых ограничений не способствуют покупкам. Соответственно, падение индексов может продолжиться. Рубль также становится более чувствительным к нефти, хотя от резких движений его удерживает спрос налогового периода.