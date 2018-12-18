В этом году рынки так и не дождались традиционного рождественского ралли. Хотя, если вы оптимист, то, возможно, отчаиваться пока рано. Но как бы то ни было, инвесторы, особенно хедж-фонды, уже вряд ли станут открывать новые позиции – в условиях высокой волатильности на рынке они, скорее, направят свои усилия на сохранение достигнутых результатов.

Практически все рынки акций сейчас торгуются в минусе относительно уровней начала года. Вопреки консенсус-прогнозу, доходности казначейских облигаций США, прежде всего 10-летних, так и не выросли. Индекс S&P500 вчера обновил внутридневной минимум за период с начала года, снизившись по итогам дня на 2,1%. Его снижение относительно сентябрьского пика уже достигло 13%. Так что сигнал, поданный «крестом смерти», сформировавшимся на графике S&P 500 4 декабря, оказался верным. По данным Дэвида Розенберга, в этом году индекс DJIA четыре раза завершал торги в минусе более чем на 3%, но ни разу не показывал сопоставимый дневной рост. В последний раз такая динамика наблюдалась в 1897 году!

Индекс волатильности VIX почти вернулся к октябрьским максимумам. Индекс негативных настроений Американской ассоциации индивидуальных инвесторов (AAII) достиг максимального значения за пять лет. Возможно, оптимисты предпочтут увидеть в этом сигнал приближающегося разворота. Может, в какой-то момент так и произойдет, но, судя по всему, не сейчас. Цены на сырьевые товары (индекс BCOM на Bloomberg) вчера обновили минимум этого года, а котировки нефти Brent вновь опустились ниже 60 долл./барр. на фоне повышения уровня ее товарных запасов. Следует отметить, что цены на нефть и рынок высокодоходных облигаций США тесно связаны между собой, учитывая высокую долю заимствований в энергетическом секторе. В этой ситуации основной риск заключается в том, что инвесторы могут начать вести себя еще более осторожно, отдавая предпочтение ликвидности и защитным активам.

Между тем завтра завершается заседание Комитета ФРС по операциям на открытом рынке. Президент Трамп выразил удивление по поводу того, что FOMC «вообще рассматривает» вопрос о повышении процентных ставок. На данный момент вероятность того, что ставка по федеральным фондам завтра будет повышена на 25 бп, участники рынка оценивают всего в 63% против более чем 70% еще совсем недавно.

Доходность 2-летних казначейских обязательств США, которая считается ориентиром для краткосрочных процентных ставок, снизилась с максимума в 2,97%, достигнутого 8 ноября, до 2,67% на сегодняшний день. 200-дневная скользящая средняя доходности 2-летних UST составляет 2,61%.

Денежный рынок закладывает практически нулевую вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки ФРС в 2019 г., в то время как FOMC, если судить по последним, сентябрьским, прогнозам членов комитета, по-прежнему ориентируется на три повышения ставки в будущем году (3x25 бп). Одним из факторов, на который обращают внимание инвесторы, является появление признаков возможной инверсии кривой UST, которая в последние 50 лет выступала верным предвестником рецессии в экономике США. Часто инверсия кривой доходности подталкивает банки к ужесточению критериев выдачи кредитов; замедление же роста кредитования, в свою очередь, повышает вероятность рецессии.

ФРБ Сан-Франциско в качестве более надежного индикатора приближения рецессии отдает предпочтение наклону кривой доходности UST на отрезке 3 месяца – 10 лет (а не 2 года – 10 лет). При этом в рамках трех последних эпизодов среднее время между инверсией кривой и фактическим наступлением рецессии составило 13 месяцев. Детальный анализ данного вопроса представлен в исследовании профессора Асвата Дамодарана. ФРБ Нью-Йорка в своем исследовании оценивает вероятность наступления рецессии на 12-месячном горизонте в 16% – при среднем историческом значении в 19%. В свою очередь БМР считает, что еще более надежным, чем форма кривой доходности гособлигаций, сигналом о приближении рецессии является фаза активного подъема в рамках финансового цикла.

Как поведут себя рынки, если завтра FOMC решит не повышать ставки? «Быкам» хотелось бы верить, что рынки акций ответят на это ростом. Но на самом деле инвесторы могут воспринять это как реакцию ФРС на замедление роста мировой экономики и неожиданное ухудшение финансовых условий, вызванное коррекцией на рынке акций. То есть регулятор, который в последнее время заявлял, что намерен в большей степени ориентироваться на текущее положение дел в экономике, таким образом реагирует на «плохие новости», что для инвесторов в акции должно означать вероятное замедление роста прибылей в будущем. Кроме того, кредитные рыки по-прежнему находятся под давлением. Вчера индекс высокодоходных облигаций и индекс кредитования компаний с высокой долговой нагрузкой обновили очередные минимумы. Перспектива обвала на рынке мусорных облигаций в условиях рекордных размеров американского корпоративного долга в процентном отношении к ВВП должна сильно беспокоить FOMC. Как отмечается в опубликованном в эти выходные ежеквартальном обзоре БМР, треть всех находящихся в обращении облигаций в данный момент приходится на бумаги с минимальным рейтингом инвестиционного уровня. При этом за последний год наибольший рост долговой нагрузки продемонстрировали компании, чьи балансовые показатели оставляют желать лучшего. В 2018 г. кредиты с «облегченными ковенантами», которые по сравнению со стандартными условиями в меньшей степени защищают интересы кредиторов, составили около 80% всех кредитов, предоставленных компаниям с высокой долговой нагрузкой. Спреды высокодоходных европейских облигаций (которые по-прежнему шире спредов аналогичных инструментов американского рынка) приближаются к средним докризисным уровням.

В целом у FOMC есть достаточно оснований, чтобы оставить ставки на текущем уровне. Также, напомним, у регулятора есть другой вариант действий – приостановить количественное ужесточение, сделав паузу в сокращении своего баланса.

Сегодня утром рынки были разочарованы тем, что китайский лидер Си Цзиньпин в своем выступлении на торжественном собрании по случаю 40-й годовщины начала экономических реформ Дэн Сяопина ничего не сказал о планах по стимулированию экономического роста. Однако, по нашему мнению, в ближайшей перспективе вполне можно ожидать снижения нормативов обязательных резервов для банков и расширения мер фискального стимулирования. Эффективность этих мер может вызывать сомнения, учитывая высокий уровень долговой нагрузки как в корпоративном секторе, так и в экономике страны в целом (по данным Института международных финансов (IIF), отношение общего долга к ВВП Китая превышает 300%). Сегодня в Пекине начинается ежегодная рабочая конференция по экономике, в ходе которой, как предполагают некоторые обозреватели, будет объявлено о снижении официальной цели по росту ВВП, в настоящий момент равной 6,5%.

Таким образом, 2018 г. завершается весьма неутешительно с точки зрения динамики финансовых рынков. По данным Deutsche Bank, около 90% мировых финансовых активов показали в текущем году отрицательную доходность в долларовом выражении. Этот показатель превысил предыдущий максимум в 84%, зафиксированный в 1920 г. Для сравнения: в прошлом году только 1% финансовых активов принес отрицательную доходность (информацию на этот счет также можно найти в материале Credit Suisse, содержащем много интересных данных, касающихся доходности различных классов активов за период с 1900 г.). Но значит ли это, что в 2019 г. хуже уже не будет?