Итоги заседания ФРС будут опубликованы в среду вечером, 19 декабря. Заседание будет «опорным». Помимо решения по монетарной политике, регулятор представит обновленные прогнозы по ключевой ставке и макроэкономическим показателям. Пройдет пресс-конференция Джерома Пауэлла.

Судя по всему, на этот раз ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 2,25-2,5%. Это будет уже четвертым повышением в 2018 г. В своем решении регулятор будет опираться на достаточно сильные показатели рынка труда и инфляцию, близкую к целевому ориентиру в 2% годовых.

Событие будет вполне ожидаемым. Рынок уже неплохо заложил подобный расклад. Важен взгляд в будущее – оценка перспектив монетарной политики в США. Риторика ФРС может стать еще более сдержанной. В стейтменте по итогам заседания может быть указано на риски замедления экономики. На подобную угрозу указывает наиболее свежая макростатистика на глобальном уровне. Кривая доходности Treasuries, которая считается классическим пререцессионным индикатором с лагом в 6-24 месяца, становится все более плоской и может перейти в перевернутый вид уже к середине следующего года.

По итогам заседания будут представлены цифровые прогнозы по Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). В сентябре Федрезерв прогнозировал 3 этапа увеличения ключевой ставки в 2019 году. Сейчас на фоне усиления волатильности на финансовых площадках участники рынка с большей долей вероятности ожидают не более 1 этапа. На это указывают фьючерсы на fedfundsrate. С учетом возросших рисков прогноз FOMCможет быть пересмотрен до 2 этапов.

Если базовый сценарий материализуется, это может поддержать американский рынок акций, находящийся в фазе коррекции. Также появится фактор, играющий против доллара и в пользу валют развивающихся стран.