Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции X5 Retail (FIVE:RX 1720, +3,80%). Лидерами падения второй день подряд стали акции ММК (MAGN:RX 42,75, —4,05%), поводом послужило закрытие реестра на дивиденд. Пара USD/RUB подскочила выше 67.

Рубль достиг минимума за 10 дней. Российская валюта слабеет на фоне возобновившегося падения цены на нефть. Цена барреля Brent обновляет предыдущий локальный минимум, таким образом, итоги договоренностей ОПЕК+ можно считать сильно обесцененными. Сегодня состоится совещание в Минэнерго по вопросу выполнения договоренностей о сокращении добычи. Нельзя исключать, что основное бремя ляжет на независимые компании, в том числе Лукойл. Завтра в США будет опубликована статистика запасов, ожидается, что они могли вырасти на 1 млн баррелей. Если цена на нефть пойдет вниз на этой новости, то пара USD/RUB может обновить максимум за месяц, а динамика фондового рынка будет негативной.

Ожидаю разнонаправленную динамику. В первой половине дня активность будет относительно низкой, вечером будут отыгрывать динамику цены на нефть, а на сессии срочного рынка – итоги заседания ФРС США, на котором, как ожидается, повысят ключевую ставку на 0,25 п.п.

Ожидания по индексу Мосбиржи: 2330-2370 п. Ориентир по паре USD/RUB: 66,50-67,50.