Рынок нефти рухнул к минимумам 14 месяцев. Основной триггер такого падения — опасения роста индекса доллара и глобального торможения американской экономики, которое может спровоцировать повышение процентной ставки ФРС и указания на будущие ужесточения.

Баррель Brent утром в среду торгуется по $56,47 при минимуме на отметке $55,89. Так дешево черное золото не стоило с 12 октября 2017 года.

Опубликованная статистика от API отразила рост запасов сырой нефти на 3,45 млн баррелей, запасы бензина выросли (+1,8 млн баррелей), запасы дистиллятов снизились (-3,44 млн баррелей). Сегодня выйдут аналогичные данные от Минэнерго США. Средний рыночный прогноз указывает, что запасы нефти могли сократиться на 2,5 млн баррелей, но вряд ли это так.

Основной вопрос, который занимает сейчас рынок — как долго продлится паника в нефтяном секторе и как низко могут упасть сырьевые котировки? Ближайшая техническая поддержка стоит на уровне $55, проход в эту сторону вполне вероятен, если данные от EIA дадут соответствующий сигнал. Следующая «медвежья» остановка при таком раскладе может состояться у $54,45 —$54,50.