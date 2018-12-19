После обновления февральских минимумов во вторник американские биржевые площадки закрылись в «зеленой зоне».

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,01%, закрывшись на отметке 2546,16 пункта, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,35%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,45%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на три базисных пункта, до 2,82%.

Главным событием сегодняшнего дня будет завершение итогового заседания ФРС США, на котором регулятор озвучит свое решение по ключевой процентной ставке.

Рынки уже давно заложили повышение ставки на 25 базисных пунктов, и в текущей ситуации игроков больше всего интересует, пойдет ли Федрезерв на приостановку ужесточения монетарной политики в 2019 году. Смягчение риторики Джерома Пауэлла на время может успокоить инвесторов, дав старт отскоку на заокеанских фондовых рынках, однако вернуть их к предыдущим рекордам, поставленным в 2018 году уже не сможет.

Тотальный уход от риска на биржах Старого Света не обошел стороной и цены на нефть, которые по итогам вчерашних торгов обвалились на 5,9% по эталонному сорту Brent.

Такое стремительное снижение нефтяных котировок лишний раз должно напомнить участникам рынка, что фьючерсные контракты на "черное золото" являются финансовым инструментом, динамика которого по большей части формируются движениями капитала, работой алгоритмических систем и эмоциями игроков.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,37%, закрывшись на отметке 2350,29 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе по-прежнему остаются на отметках 2330 и 2310 пунктов, сопротивления расположены на 2380 и 2405 пунктов.

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 108500 п. Сопротивления расположены на уровнях 110000 и 112000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 67,28, снизившись на 0,75% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 67,50 и 67,95. Поддержки находятся на 66,80 и 66,45.

Ожидающееся в следующем году замедление темпов роста мирового ВВП из-за торгового конфликта между США и Китаем и продолжающаяся откачка ликвидности с рынков ведущими центробанками могут вызвать очередную волну ухода капитала с emerging markets и оказать давление на нефтяные цены, которые из-за высокой спекулятивной составляющей в какой-то момент могут снизиться ниже $50 за баррель.

Бесконечное повышение всевозможных акцизов, налогов и сборов уже привели к спаду деловой активности российских компаний, а дорогой кредитный ресурс и чрезмерно ослабленный рубль ставят отечественный бизнес, работающий на внутреннем рынке, на грань рентабельности, вынуждая предприятия идти по пути оптимизации расходов, а не развития новых проектов. На фоне этого рост отечественного ВВП, по моим самым оптимистичным оценкам, в 2019 году составит от 0,5% до 1%, курс российской валюты будет колебаться в диапазоне 65-70 по отношению к американскому доллару с возможным выходом к отметке 75, а инфляция может приблизится к двузначной отметке.