Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня после снижения накануне. Попытки стабилизации нефтяных котировок и мировых фондовых индексов поддержат российский рынок.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается малое изменение индекса Мосбиржи в начале дня с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3% вблизи отметки 2350, в качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2340 и 2330, значимыми сопротивлениями станут отметки 2370 и 2380, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

"После нейтрального старта торгов индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации вблизи значимой отметки 2350. Это связано с тем, что утреннее улучшение внешнего фона лишь отчасти сглаживает негативный эффект от сильной вечерней просадки нефтяных фьючерсов", — сказал он.

Утренняя стабилизация нефтяных цен, и даже попытка некоторого отскока позволят в среду приостановить падение рубля на открытии торгов, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

"Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 66,6-68,0 рубля, для европейской валюты — 75,7-77,2 рубля. Сегодня внимание валютных рынков будет приковано к итогам заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Рынки ожидают роста ставки на 0,25 процентных пункта, при этом будут внимательно следить за риторикой регулятора по поводу темпов дальнейшего роста ставки", — добавил он.

Прогноз по курсу доллара на среду: 66,45 – 67,25, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли в пределах 0,5% в рамках коррекции.

Фьючерсы на американские индексы повышаются с утра на 0,6%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижались на 0,2-0,7%, японский Nikkei 225 — на 0,6%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,7%.

Стоимость нефти повышается в рамках коррекции на 0,8% до 56,70 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро колеблется на уровне 1,1380 доллара против 1,1359 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций во вторник закрыл торги умеренным снижением после волны распродаж в первой половине дня, следует из динамики торгов. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,37% — до 2350,29 пункта, индекс РТС — на 0,66%, до 1106,05 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника повысился на 50 копеек – до 67,28 рубля, евро — на 68 копеек, до 76,43 рубля, следует из данных Московской биржи.