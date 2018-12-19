Вчерашние торги на американских фондовых площадках начались с восстановления после падения накануне, которое, впрочем, оказалось недолгим. Индекс S&P 500 в очередной раз тестировал отметку в 2530 пунктов (минимумы этого года) и завершил торги на уровне закрытия понедельника. Поводом для беспокойства инвесторов по прежнему остаются риски замедления мировой экономики и сообщения о возможной частичной приостановке работы правительства, если бюджет на будущий год не будет согласован. Волатильность на рынках повышает приближающееся заседание ФРС, результаты которого будут опубликованы сегодня.

Ключевая ставка с высокой долей вероятности будет повышена, но важно то, какие обновленные прогнозы FOMC представит по ее дальнейшей динамике. Президент Д. Трамп продолжает оказывать давление на регулятор и в очередной раз предостерегает от «еще одной большой ошибки». Тем не менее, учитывая возрастающие риски замедления мировой и американской экономики в следующем году, а также ситуацию на фондовом рынке США, стоит ожидать более мягкой риторики от ФРС. Не исключено, что цикл повышения ставки может быть завершен.

В тоже время среди позитивных новостей отметим заявление министра финансов США С. Мнучина о том, что телефонные консультации с представителями Китая по поводу торговых противоречий проходят в позитивном ключе и могут перейти к личным встречам в январе.

Российский рынок акций во вторник продолжил находиться под давлением и на открытии торгов терял около 1%, но к завершению торговой сессии индексу МосБиржи частично удалось отыграть потери и закончить день снижением на 0,4%. Учитывая вчерашнее падение нефтяных котировок на более чем 5% (30% с максимумов октября) и слабую динамику мировых фондовых площадок, индекс МосБиржи сегодня может продолжить движение вниз, а актуальным диапазоном будет выступать район в 2330-2350 пунктов.