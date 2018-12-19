Совет директоров Группы ЛСР (LSRG LI – без рекомендации) 14 декабря утвердил новую долгосрочную программу мотивации на 2019–2023 гг. для ключевых сотрудников компании. Новая программа рассчитана на 150 человек. При достижении основных стратегических целей участники программы будут премированы акциями компании.

На новую программу мотивации планируется направить до 3% от акционерного капитала. Предыдущая программа мотивации персонала была запущена в 2013 г. По состоянию на конец 2017 г. у компании не было казначейских акций, тогда как к концу 1 п/г 2018 г. казначейские акции составили около 0,7% от акционерного капитала.

По сообщению компании, основная часть акций для программы мотивации уже выкуплена группой ЛСР на открытом рынке, что в краткосрочной перспективе можно рассматривать как негативную новость для котировок акций ЛСР, поскольку компания сократит покупки акций для программы. С другой стороны, перезапуск мотивационной программы, повышающей заинтересованность менеджмента в росте курсовой стоимости акций, – это хорошая новость для миноритариев.