Вчера ЦБ представил предварительную статистику по банковскому сектору за ноябрь. Рост кредитов превысил наши ожидания: розничные кредиты выросли на 2,2% м/м, а в годовом сопоставлении их рост ускорился до 22,7% г/г с 22% г/г в сентябре-октябре. Это негативная новость, указывающая на то, что макроэкономические инструменты ЦБ не смогли охладить рынок розничного кредитования. В то же время, динамика розничных депозитов оказалась слабой. Розничные кредиты в валюте выросли на $0,8 млрд в ноябре, практически вернувшись к уровню августа. Тем не менее, рублевые розничные депозиты неожиданно снизились на 0,2% м/м в ноябре до 8,9% г/г, что самый низкий уровень роста в годовом выражении с октября 2015 г.

Динамика банковского сектора в ноябре оказалась большим сюрпризом. Косвенно она указывает на ухудшение финансовой позиции населения, что нашло отражение в снижении сбережений и росте аппетитов к кредитованию. Индикатор чистой нормы сбережений, который восстановился до 9% в октябре, судя по всему, снова находится под давлением. Статистика по банковскому сектору неоднозначна. С одной стороны, можно говорить о том, что она подтверждает недавнее решение ЦБ повысить ключевую ставку, чтобы охладить рынок кредитования и поддержать норму сбережений.

Тем не менее, если она является отражением ухудшения финансовой позиции домохозяйств, то она скорее указывает на то, что необходимости в повышении ключевой ставки не было, так как инфляционное давление скоро ослабится на фоне слабости потребительского тренда.