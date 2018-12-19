В преддверии сегодняшнего заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке глобальный аппетит к риску оставался очень неустойчивым. Мировые фондовые рынки показывали разнонаправленную динамику: в то время как практически все рынки Европы и развивающихся стран ушли в минус (Shanghai Composite —0,8%, MSCI EM —0,5%, DAX —0,3%) на фоне снижения рынка США в предыдущие дни. Последний, напротив, избежал потерь, и индекс S&P 500 завершил день без изменений. Стабилизацию на рынке США обусловила целая комбинация факторов. В первую очередь стоит отметить снижение цен на нефть (Brent вчера подешевела еще на 5,5%) наряду с призывами президента США Дональда Трампа к ФРС в Твиттере не повышать ставку, что привело к росту предположений о том, что повышение Федрезервом ставки в среду может сопровождаться более мягкой риторикой.

Кроме того, появились позитивные сообщения о том, что Трамп хотел бы избежать частичной приостановки работы правительства, и что США и Китай планируют обсудить условия торговой сделки в следующем месяце. Валюты развивающихся стран преимущественно продолжали укрепляться по отношению к доллару, а индекс DXY большую часть дня торговался в отрицательной зоне, хотя и завершил торги практически без изменений. Большинство валют развивающихся стран укрепились на 0,1–0,5%, валюты стран-импортеров нефти показывали опережающую динамику (индийская рупия +1,6%), а валюты стран-экспортеров нефти, напротив, отстали (бразильский реал —0,2%, рубль —0,8%, до 67,29 к доллару).

Помимо падения котировок нефти давление на рубль оказало и снижение на рынке ОФЗ (см. ниже). Как и оборот торгов в ОФЗ, объем сделок в USDRUB_TOM немного вырос, достигнув 2,5 млрд долл. (близко к недельному максимуму).

Сегодня в центре внимания участников глобального валютного рынка и финансовых рынков в целом будет объявление итогов заседания FOMC. Кроме собственно решения по ставке, Федрезерв представит обновленные экономические прогнозы, а после заседания состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла. Большинство наблюдателей по-прежнему склоняются к тому, что сегодня ставка по федеральным фондам будет повышена. Однако, как мы уже отмечали ранее, главная интрига заключается не в этом – а в том, как изменится риторика регулятора в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках, продолжающимся падением цен на нефть и все более активными призывами к ФРС отказаться от повышения ставки сегодня и снизить темпы ужесточения денежно-кредитной политики в следующем году. Стоит подчеркнуть, что и сам рынок настойчиво сигнализирует об этом: в данный момент рынок фьючерсов оценивает вероятность хотя бы одного повышения ставки в 2019 г. менее чем в 50%.