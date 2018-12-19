Европейская валюта восстанавливает свои позиции на глобальных площадках. Пара EURUSD сместилась с отметок 1.13, где она находилась в конце прошлой недели, к отметкам 1.14. Поводом выступают ожидания сегодняшнего решения ФРС (22:00 по Москве). По итогам заседания помимо пресс-релиза пройдет пресс-конференция главы ФРС Пауэлла, а также будут обновлены макроэкономические прогнозы и траектория движения ключевой ставки в 2019-2021 годах.Точечная диаграмма будущей динамики ставок, скорее всего, отразит смещений ожиданий ФРС в сторону лишь двух повышений ставки в будущем году с текущих трех повышений. Но данная траектория, тем не менее, останется существенно выше той, что предполагает рынок, который в настоящее время ожидает менее одного повышения ставки в 2019 году. Основное внимание рынка будет приковано именно к пресс-конференции Пауэлла, в которой рынок будет пытаться услышать новые сигналы о переходе к менее агрессивной политике ФРС. Мы ожидаем, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов, но риторика ФРС будет довольно мягкой, что может привести к дальнейшему движению пары EURUSD выше отметки 1.14.

Российская валюта оказалась накануне под заметным давлением, теряя около 1% против доллара и 1.3% против евро. Слабость российской валюты связана с падением нефтяного рынка и сохраняющимся негативным новостным фоном по теме санкций. Рубль чувствовал себя хуже большинства валют развивающихся стран, которые получают некоторую поддержку благодаря ожидаемому смягчению риторики ФРС по итогам сегодняшнего заседания. В пределах полупроцента укрепляются турецкая лира, индийская рупия, южноафриканский ранд. В отсутствие дальнейшего ухудшения ситуации на нефтяном рынке рубль может попытаться восстановить часть позиций в паре с долларом по итогам заседания ФРС, если заявления от ФРС будут достаточно мягкими и приведут к ослаблению доллара.