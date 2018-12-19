Совет директоров ФосАгро вчера одобрил основные параметры бюджета на 2019 год. Прогноз капиталовложений повышен на 3-6% дo 34 млрд руб. (без учета затрат на капремонт). Напомним, что в ходе телефонной конференции после выхода отчетности за 3К18 по МСФО компания первоначально оценила капвложения на 2019 год в пределах 32-33 млрд руб. (без учета затрат на капремонт), отметив при этом, что точный объем будет объявлен после утверждения бюджета.

Ключевые проекты предусматривают дальнейшее развитие горнодобывающего сегмента и перерабатывающих мощностей (в частности, компания планирует завершить строительство новых мощностей по производству серной и азотной кислоты в Череповце, что позволит увеличить выпуск фосфорных удобрений), а также расширение собственной дистрибуционной и логистической инфраструктуры.

Напомним, компания неоднократно повышала прогноз капиталовложений на 2018 год, последний раз — в начале октября текущего года. Повышение прогноза капитальных инвестиций зачастую оказывалось одним из главных поводов для беспокойства среди инвесторов. Мы полагаем, что на этот раз компания сразу прогнозирует более высокие капиталовложения в 2019 году, чтобы не повышать прогнозы в течение следующего года. С учетом текущих цен на удобрения и обменного курса акции ФосАгро котируются с коэффициентом "стоимость предприятия/EBITDA 2019о" на уровне 5,1, а доходность свободных денежных потоков после выплаты процентов составляет 10%.