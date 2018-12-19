Фондовые индексы США всю первую половину торгов 18 декабря прибавляли около 1%, однако затем скатились к уровням предыдущей сессии. S&P500 завершил день практически без изменений, NASDAQ и Dow Jones выросли примерно на 0,4%. Серьезное давление на котировки оказал обвал нефтяных цен на 7%. Слабо выглядели бумаги финансовых компаний.

Доллар ослаб по отношению к большинству мировых валют, а евро в паре с ним укрепился до $1,1360.

Мировые фондовые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику в ожидании итогов заключительного в этом году заседания Федрезерва. Министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал продолжение переговоров с Китаем в январе, что может послужить улучшению торговых отношений двух стран. В то же время угроза приостановки работы американского правительства из-за политических разногласий между Конгрессом и президентом нервирует инвесторов.

Японский Nikkei на фоне слабого дебюта акций SoftBank Group Nikkei теряет больше 0,5%. Шанхайский CSI 300 упал более чем на 1%, а гонконгский Hang Seng торгуется в слабом плюсе. Европейские площадки в основном открылись ростом.

Спрос на безопасные активы сохраняется. Доходность по десятилетним казначейским облигациям США вновь ушла ниже 2,82%. Золото прибавляет в цене. Нефть марки Brent восстанавливается после вчерашнего обвала, вызванного очередным всплеском тревожности по поводу избытка предложения углеводородного сырья при одновременном замедлении мировой экономики. Таким образом, ситуация выглядит неоднозначной, но мы считаем, что ожидание мягкой риторики ФРС поддержит рост на фондовой бирже США. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии индекс S&P500 поднимется на 0,2%, до 2550 пунктов.

Все внимание инвесторов сосредоточено на решении ФРС по ставке и, самое главное, на ее прогнозе. В том, что ставку поднимут до 2,5%, мало кто сомневается. В то же время многие полагают, что турбулентность на рынке заставит Федрезерв снизить интенсивность дальнейшего ужесточения монетарной политики. Вообще регулятор не склонен обращать внимание на рыночные колебания, но замедление в сфере недвижимости и сужение спреда доходностей госбондов могут привести к смягчению риторики. Мы полагаем, что глава ФРС будет достаточно гибок в оценке перспектив, что может быть истолковано как «голубиный» сигнал. Однако общая экономическая картина в США остается стабильно благополучной, поэтому для радикального ослабления денежно-кредитной политики оснований нет. При любом исходе заседания решения регулятора определят движение рынка на закрытии.

Техническая картина остается неблагоприятной. S&P500 держится ниже 100-недельной средней и нащупал поддержку в районе 2530 пунктов, протестировав накануне новые минимумы. Показатели RSI по-прежнему не сигнализируют о перепроданности, так что падение грозит продолжиться. Цель прошедшего ранее прорыва канала с границами в 2630–2815 сохраняется на уровне в 2470 пунктов.